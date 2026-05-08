Cristina Hurtado cree que el grupo en peligro está desconcentrado por temas en el amor

La noche de presentaciones en ‘A Otro Nivel’ deja emociones entre los participantes y también nuevas decisiones dentro de la competencia. Uno de los momentos que más llama la atención ocurre con Cu4rz, agrupación que enfrenta por primera vez el reto de interpretar una canción del género pop.

Antes de subir al escenario, los integrantes destacan el apoyo que han recibido por parte de su líder durante cada una de las galas. El grupo asume el desafío de cambiar de género musical y trabajar una propuesta distinta a las anteriores.



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Tras su presentación, los jurados reconocen que la agrupación logra adaptarse al pop y resaltan aspectos relacionados con la versatilidad vocal y la capacidad para asumir diferentes estilos dentro de la competencia. También mencionan que el vestuario se ajusta a la propuesta escogida para la noche.

Sin embargo, durante la evaluación también señalan algunos momentos de desconcentración en el escenario. Aunque indican que el grupo consigue continuar con la interpretación, consideran que faltó mayor movimiento y trabajo coreográfico durante la canción. A pesar de esto, destacan el compromiso de los participantes y les hacen un llamado para buscar un nivel más alto de precisión en futuras presentaciones.





En medio de la devolución de los jurados, Cristina Hurtado relaciona la desconcentración con posibles temas sentimentales dentro de la competencia. La presentadora comenta que una de las integrantes, Isbell, estaría sintiendo interés por un participante de otro cuarteto, The Beat Voice, situación que alimenta los rumores de romance entre los concursantes.

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Otra de las presentaciones destacadas de la noche es la de El Cuartetazo, agrupación que decide asumir el vallenato como reto musical. Ninguno de los integrantes había interpretado este género anteriormente, por lo que depositan su confianza en uno de los participantes, quien asegura sentirse cómodo con este estilo musical.

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Además del reto vocal y de interpretación, el grupo prepara un homenaje dedicado a personas importantes en sus vidas y también al cantante Yeison Jiménez. Durante la puesta en escena muestran imágenes de familiares fallecidos, amigos cercanos y personas que marcaron la vida de cada integrante. Entre las fotografías también aparece la de Jeferson Osorio, quien murió en un accidente de avioneta.

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La presentación genera una reacción emotiva entre los jurados, participantes y asistentes. Los evaluadores resaltan las armonías, el manejo de la canción y la manera en la que el grupo conecta el homenaje con la interpretación musical.

Finalmente, los jurados escogen a El Cuartetazo como el mejor grupo de la noche. Gracias a esta decisión, su líder Lesman obtiene el privilegio de escoger el repertorio de sus contrincantes y recibe el pato Ditu con una sorpresa adicional. Mientras tanto, Cu4rz queda en zona de peligro y una de sus integrantes expresa sentirse culpable por el resultado obtenido.

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