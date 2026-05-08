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Que grupo de ‘A Otro Nivel’ es el mejor y cuál quedó en peligro - CaracolTV

Aunque Cu4rz logró adaptarse al pop, una desconcentración en plena presentación llevó a Cristina Hurtado a relacionarla con un posible romance dentro de la competencia.

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Cristina Hurtado cree que el grupo en peligro está desconcentrado por temas en el amor

Aunque Cu4rz logró adaptarse al pop, una desconcentración en plena presentación llevó a Cristina Hurtado a relacionarla con un posible romance dentro de la competencia.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 8 de may, 2026
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