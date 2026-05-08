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Mane Díaz reacciona emocionado a la lámina de Luis Díaz en Mundial 2026 - CaracolTV

A pocas semanas del inicio del Mundial 2026, Mane Díaz protagonizó una emotiva reacción al encontrar la lámina de su hijo Luis Díaz en el álbum oficial de Panini.

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Mane Díaz se emocionó al encontrar la lámina de Luis Díaz en el álbum del Mundial 2026

A pocas semanas del inicio del Mundial 2026, Mane Díaz protagonizó una emotiva reacción al encontrar la lámina de su hijo Luis Díaz en el álbum oficial de Panini.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 8 de may, 2026
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Mane Díaz tuvo reacción emotiva al ver a su hijo en el álbum del Mundial.jpg