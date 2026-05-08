Mane Díaz se emocionó al encontrar la lámina de Luis Díaz en el álbum del Mundial 2026

A 34 días del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la Selección Colombia permanece a la expectativa de conocer la primera lista de preconvocados por parte de Néstor Lorenzo. Mientras algunas posiciones siguen generando dudas por el rendimiento reciente de varios jugadores habituales, el panorama ofensivo muestra mayor estabilidad gracias al presente futbolístico de Luis Díaz.

El atacante guajiro completa una destacada primera temporada con el Bayern Múnich y se consolida como uno de los principales referentes de la selección nacional de cara a la séptima participación mundialista de Colombia. Su rendimiento en el fútbol europeo mantiene altas las expectativas de los aficionados, quienes esperan verlo liderando el ataque de la Tricolor en la Copa del Mundo que comenzará el próximo 11 de junio.



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Esta fue la emotiva reacción de Mane Díaz al ver a su hijo Lucho en el álbum del Mundial

En medio del ambiente previo al torneo, una de las tradiciones más populares vuelve a tomar fuerza entre los aficionados al fútbol: completar el álbum oficial del Mundial. Como ocurre en cada edición, la compañía italiana Panini reúne en sus páginas a jugadores, selecciones, estadios y diferentes elementos representativos del certamen, despertando nostalgia y entusiasmo entre coleccionistas y seguidores del deporte.

La expectativa alrededor del álbum también alcanza a los familiares de los futbolistas convocados. Ese es el caso de Mane Díaz, padre de Luis Díaz, quien protagoniza una emotiva reacción al encontrar la lámina de su hijo mientras abre varios sobres del álbum oficial.

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El momento queda registrado en un video publicado en su cuenta de Instagram. En las imágenes aparece revisando las “monas” hasta descubrir la ficha de Luis Díaz con la camiseta de la Selección Colombia. Tras verla, expresa la emoción que siente al recordar el proceso de crecimiento de su hijo desde la infancia hasta convertirse en una de las figuras del fútbol colombiano.

Durante el video, Mane Díaz recuerda los esfuerzos y sacrificios realizados por el jugador desde niño y destaca el impacto que tiene en millones de aficionados colombianos gracias a sus actuaciones con la selección nacional y en el fútbol internacional. La reacción está acompañada de lágrimas y mensajes de orgullo familiar por el presente deportivo del delantero.

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En la grabación también aparece Roger Díaz, hermano del futbolista, quien comparte recuerdos de la infancia junto a Luis Díaz en Barrancas, La Guajira. Roger menciona los partidos que disputaban descalzos cerca de la casa de su abuela y recuerda algunos momentos familiares relacionados con sus primeros años jugando fútbol:"Hermano, qué orgullosos nos sentimos de ti. Recuerdo cuando jugábamos a pies descalzos frente a donde mi abuela. Mamá, ¿recuerdas cuando nos hacías correr de la cancha con la correa en la mano?"

El video rápidamente se vuelve viral en redes sociales y recibe miles de comentarios por parte de seguidores de la Selección Colombia. Entre las reacciones destaca la del propio Luis Díaz, quien responde al emotivo mensaje familiar escribiendo: “Los amooo”.

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