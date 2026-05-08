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Tini Stoessel confirma concierto en Bogotá con su gira Futtura en 2026 - CaracolTV

La cantante argentina Tini Stoessel confirmó su regreso a Colombia con un concierto en Bogotá el próximo 18 de septiembre de 2026, como parte de su gira internacional ‘Futtura’.

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Tini Stoessel confirmó concierto en Bogotá con su gira internacional ‘Futtura’

La cantante argentina Tini Stoessel confirmó su regreso a Colombia con un concierto en Bogotá el próximo 18 de septiembre de 2026, como parte de su gira internacional ‘Futtura’.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 8 de may, 2026
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Tini confirma concierto en Bogotá con futuro.jpg