Tini Stoessel confirmó concierto en Bogotá con su gira internacional ‘Futtura’

La agenda de conciertos en Colombia continúa ampliándose con el anuncio del regreso de Tini Stoessel al país. La cantante y actriz argentina confirma una presentación en Bogotá para el próximo 18 de septiembre de 2026, fecha en la que llevará su espectáculo ‘Futtura’ al Movistar Arena como parte de la gira internacional con la que recorrerá diferentes países de América Latina y otras regiones.

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Tini llega a Bogotá por segunda vez con su gira 'Futtura' en el Movistar Arena

El anuncio llega después de varios días de expectativa entre sus seguidores, quienes esperaban la confirmación oficial de una presentación en Colombia. La artista incluye a Bogotá dentro de una serie de conciertos que forman parte de una propuesta enfocada en recorrer distintas etapas de su carrera musical y televisiva.



Durante el espectáculo, Tini Stoessel interpretará canciones de diferentes momentos de su trayectoria. El repertorio incluirá temas recientes de su carrera como ‘Cupido’, ‘La Triple T’, ‘Carne y Hueso’, ‘22’ y ‘Miénteme’, además de canciones de su más reciente álbum ‘Mechón de Pelo’. El show también incorporará temas de la serie ‘Violetta’, producción que marcó el inicio de su reconocimiento internacional y en la que participó como protagonista.

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La puesta en escena de ‘Futtura’ estará organizada en varios actos y combinará música, moda, tecnología y recursos visuales. Cada segmento del concierto presentará elementos escenográficos y narrativos diseñados para acompañar las canciones y recrear distintas etapas de la carrera de la artista argentina. La producción también integrará pantallas, arquitectura escénica y componentes interactivos dirigidos al público asistente.



El espectáculo ya genera repercusión internacional y momentos virales en redes sociales durante sus presentaciones en otros países. La llegada de la gira a Colombia ocurre en medio de una alta expectativa por parte de sus seguidores, especialmente por el regreso de canciones relacionadas con ‘Violetta’, una producción que mantiene vigencia entre varias generaciones de fanáticos.

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La productora encargada del evento, Breakfast Live, informa que la venta de entradas se desarrollará en diferentes etapas. La primera corresponde a un prerregistro dirigido a los seguidores de la artista, habilitado desde el 8 hasta el 10 de mayo a través del sitio oficial dispuesto para el evento.

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Posteriormente, se habilitará una preventa exclusiva para clientes Movistar y usuarios registrados, programada entre el 11 de mayo al mediodía y el 12 de mayo hasta las 11:59 a.m.. La venta general comenzará el 13 de mayo desde las 12:00 p.m., o antes en caso de agotarse las entradas disponibles durante la preventa.

Las boletas estarán disponibles por medio de TuBoleta y manejarán precios entre 155 mil y 620 mil pesos colombianos. El anuncio del concierto en Bogotá ocurre pocos días después de que Tini Stoessel aparezca junto a Jonas Brothers durante el primer concierto de la agrupación en Argentina.

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