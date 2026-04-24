Ryan Castro prepara su regreso a Bogotá con su primer show en el Estadio El Campín

La posibilidad de un nuevo concierto de Ryan Castro en Bogotá durante 2026 toma fuerza tras la aparición de vallas publicitarias en distintos puntos de la ciudad. En estas piezas se observan mensajes asociados al artista, entre ellos la frase “Triki Triki Awooween”, acompañada de la fecha del 31 de octubre, lo que ha llevado a interpretar que se trataría de un evento programado para ese día.

Mira también: Karol G regresará a Bogotá con el 'Tropitour': cuándo y dónde se presentará



Esto se conoce del concierto de Ryan Castro en Bogotá 2026

Las imágenes difundidas en espacios urbanos coinciden con información que ha comenzado a circular en redes sociales, donde páginas dedicadas a la divulgación de conciertos en la capital señalan que el evento podría realizarse en el Estadio El Campín. De confirmarse, sería la primera vez que el artista se presenta en este escenario en Bogotá.



En presentaciones anteriores en la ciudad, Ryan Castro ha llevado sus espectáculos a recintos como el Movistar Arena y el centro de eventos MedPlus. Precisamente, en 2025 realizó un concierto el 31 de octubre en este último lugar, lo que coincide con la fecha que aparece en las recientes piezas publicitarias, sugiriendo una posible continuidad en la elección del día.





De acuerdo con la información que circula hasta el momento, el anuncio oficial del evento se daría el lunes 27 de abril, luego de que el artista lleve a cabo una presentación en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Asimismo, se ha mencionado que la venta de entradas podría iniciar el martes 28 de abril, aunque estos datos aún no han sido confirmados de manera oficial por el equipo del cantante o por organizadores.

Publicidad

El posible regreso del artista a Bogotá ha generado atención entre sus seguidores, especialmente por los antecedentes de sus conciertos en el país. En presentaciones previas, el cantante ha incluido invitados nacionales e internacionales, así como elementos conceptuales en la producción de sus espectáculos, lo que ha sido parte de la propuesta en vivo que ha desarrollado.

Mira también: Fonseca tendrá su primer concierto en el estadio El Campín, de Bogotá, y confirma la fecha

Publicidad

El hecho de que el escenario proyectado sea el Estadio El Campín también marca un punto relevante en su trayectoria en la capital, considerando que implicaría un aumento en la capacidad del público frente a sus presentaciones anteriores. En ocasiones previas, asistentes a sus conciertos en Bogotá han manifestado interés en que se habiliten más fechas o espacios de mayor aforo.

Por ahora, la información disponible se mantiene en el terreno de la expectativa, a la espera de una confirmación oficial que detalle el lugar, la fecha definitiva y las condiciones del evento. Mientras tanto, la aparición de la campaña en espacios públicos y los reportes en plataformas digitales continúan alimentando la anticipación frente a un posible nuevo espectáculo del artista en la ciudad.

Mira también: Precios de las boletas de BTS en Bogotá: cuáles son la más barata y la más cara

