Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Vecinos
En Vivo A Otro Nivel
Exreina Carolina Flores
Michael Jackson
Inscripciones a 'Yo Me Llamo'
Programación
YouTube Caracol Televisión

Ryan Castro prepara su regreso a Bogotá con concierto en El Campín - CaracolTV

Publicidad en la ciudad y reportes en redes apuntan a un nuevo concierto del artista en la capital, con fecha tentativa y escenario en evaluación.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Ryan Castro prepara su regreso a Bogotá con su primer show en el Estadio El Campín

Publicidad en la ciudad y reportes en redes apuntan a un nuevo concierto del artista en la capital, con fecha tentativa y escenario en evaluación.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 24 de abr, 2026
Comparta en:
Ryan Castro regresa a Bogotá para su primer Campin.jpg