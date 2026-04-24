Hijo de Don Ramón lanza libro en su memoria: su vida real inspiró el personaje

Esteban Valdés dio a conocer el lanzamiento de su libro titulado "Con permisito dijo Monchito", una obra centrada en la vida de su padre, Ramón Valdés, antes de alcanzar reconocimiento en la televisión. El anuncio se realizó durante una entrevista en el programa Día a Día, donde también confirmó que el libro será presentado el 28 de abril en la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026, en el pabellón 17, auditorio José Asunción Silva.

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La vida de Don Ramón antes de llegar a la fama con la actuación

La publicación aborda una etapa poco conocida del actor mexicano, enfocándose en su historia personal antes de integrarse al elenco de la serie El Chavo del 8. Según explicó Esteban Valdés, el contenido permite conocer detalles sobre la vida cotidiana de su padre, en un periodo en el que aún no era una figura pública. En ese contexto, se describe a Ramón Valdés como una persona que desempeñó diversos trabajos para sostenerse económicamente.



El libro expone episodios relacionados con las condiciones de vida que enfrentó el actor, incluyendo momentos en los que tuvo dificultades para cubrir gastos básicos como el arriendo. Estos elementos establecen una conexión entre la vida real de Ramón Valdés y el personaje que posteriormente interpretó en televisión, evidenciando coincidencias entre ambas experiencias.

La obra también incluye material gráfico, como imágenes de los padres de Ramón Valdés y registros familiares que permiten reconstruir parte de su historia. Además, se presenta información sobre el entorno familiar en el que creció, así como detalles sobre el origen de sus hermanos y los antecedentes que marcaron su desarrollo personal.

Otro de los aspectos que se narran en el libro es el momento en que Ramón Valdés comunicó a su familia que había sido seleccionado para participar en un proyecto televisivo. De acuerdo con el relato, esta noticia fue compartida en un entorno familiar, en donde antes de acostar a sus hijos a dormir les indicó: "Les tengo una gran noticia, me dieron el papel en televisión", y luego de eso, se fue a celebrar con su esposa y una botella de ron.





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Asimismo, Esteban Valdés explicó que la motivación para escribir el libro surgió del interés por reconstruir una parte de la historia que no es ampliamente conocida. El proceso implicó una investigación que incluyó la revisión de antecedentes familiares y datos históricos que se remontan a generaciones anteriores.

Asimismo, señaló que la figura de su padre continúa generando reconocimiento entre el público. Indicó que en distintos espacios recibe muestras de afecto por parte de personas que identifican en él un vínculo cercano con el personaje de Don Ramón. Este reconocimiento ha influido en su trayectoria y en la decisión de desarrollar el proyecto editorial.

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La presentación del libro en la FILBo 2026 se proyecta como un espacio para compartir con el público los resultados de esta investigación y acercar a los lectores a una etapa previa a la fama de uno de los actores más recordados de la televisión latinoamericana.

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