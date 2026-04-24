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Hijo de Don Ramón lanza libro sobre la vida de Ramón Valdés antes de fama - CaracolTV

Esteban Valdés anuncia el lanzamiento de su libro sobre la historia de su padre antes de interpretar a Don Ramón y confirma su presentación en la FILBo 2026 en Bogotá.

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Hijo de Don Ramón lanza libro en su memoria: su vida real inspiró el personaje

Esteban Valdés anuncia el lanzamiento de su libro sobre la historia de su padre antes de interpretar a Don Ramón y confirma su presentación en la FILBo 2026 en Bogotá.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 24 de abr, 2026
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Hijo de Don Ramón relata la vida de su padre antes de la fama.jpg