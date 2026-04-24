"Mi mamá le disparó": esposo de exreina Carolina Flores hizo confesión sobre crimen

El asesinato de Carolina Flores Gómez, exreina de belleza de 27 años, se mantuvo bajo investigación en México. Los hechos ocurrieron dentro de un apartamento ubicado en la colonia Polanco III, donde la joven fue encontrada sin vida. De acuerdo con los primeros reportes, el suceso habría tenido lugar el 15 de abril, cuando la víctima se encontraba en el inmueble junto a su esposo y la madre de este.

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Madre de Carolina Flores Gómez habló sobre el testimonio que le dio su yerno

Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes tras conocerse el caso. La Fiscalía de Ciudad de México informó que el proceso continuó en desarrollo y que se adelantaron las acciones necesarias para esclarecer lo ocurrido. Según la información disponible, el hecho de que solo tres personas estuvieran en el lugar orientó la investigación hacia quienes compartían el espacio con la víctima en ese momento.



En medio del avance judicial, Reyna Gómez Molina, madre de Carolina Flores, entregó su versión sobre los hechos durante una entrevista televisiva para el medio "Sientesé quien pueda". En su testimonio, relató que recibió una llamada por parte de su yerno el 16 de abril hacia la 1:35 de la tarde. Durante la comunicación, intentó conocer la situación de su hija sin tener claridad sobre lo ocurrido.

Según su relato, en esa llamada el esposo de Carolina le informó que la joven había fallecido. En el mismo intercambio, también le habría indicado que se encontraba en la Fiscalía y que la persona responsable del hecho sería su propia madre: "Me dijo que estaba muerta. Yo empecé a gritar como loca. Me dijo: ‘Estoy en la fiscalía y me están hablando. Es que mi mamá le disparó’".

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La mujer señaló que, ante la información recibida, preguntó por detalles relacionados con el arma utilizada y el paradero de la presunta implicada, pero el hombre indicó que no tenía información al respecto: "¿Y dónde está tu mamá?", le dije. Me dijo: "No sé, no sé nada, señora"

La madre de la víctima también se refirió a la relación entre su hija y su suegra. De acuerdo con lo que le había manifestado previamente su yerno, se trató de una convivencia con desacuerdos cotidianos, sin antecedentes que alertaran sobre una situación de violencia mayor.

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Otro de los elementos mencionados en la entrevista tuvo que ver con lo ocurrido después del hecho y el tiempo en que se formalizó la denuncia. Según explicó, el esposo de Carolina habría señalado que su prioridad inicial fue atender a su hijo, ante la posibilidad de que, en caso de ser detenido, el menor quedara bajo custodia institucional. Indicó que realizó registros en video con instrucciones relacionadas con el cuidado del niño.

De manera paralela, se difundió un video de seguridad que registró momentos previos y posteriores al hecho. En las imágenes se observó a la víctima dentro del apartamento antes de que se escucharan detonaciones.

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Posteriormente, se registró la reacción del esposo al ingresar al lugar, así como un intercambio con la mujer señalada como presunta responsable. En el video se escucha al hombre decir: "¿Qué hiciste mamá?", a lo que la mujer en el video responde: "Nada, me hizo enojar".

Las autoridades continuaron recopilando pruebas para determinar las circunstancias del caso. Mientras tanto, la madre de la víctima solicitó que se esclarecieran los hechos y se determinara la responsabilidad correspondiente, sin importar la relación que tuviera con su hija.

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