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Esposo de exreina Carolina Flores hizo confesión sobre su asesinato - CaracolTV

El caso por la muerte de Carolina Flores Gómez avanzó en Ciudad de México con nuevas declaraciones. La madre de la víctima reveló detalles de una llamada en la que su yerno le informó lo ocurrido.

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"Mi mamá le disparó": esposo de exreina Carolina Flores hizo confesión sobre crimen

El caso por la muerte de Carolina Flores Gómez avanzó en Ciudad de México con nuevas declaraciones. La madre de la víctima reveló detalles de una llamada en la que su yerno le informó lo ocurrido.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 24 de abr, 2026
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