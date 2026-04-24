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Qué le dijo el esposo de la exreina Carolina Flores a Érika Herrera tras el asesinato - CaracolTV

La Miss Teen Universe Baja California en 2017, Carolina Flores, fue encontrada en un apartamento de la colonia Polanco III Sección en Ciudad de México sin vida. Esto se sabe sobre su muerte.

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Reacción del esposo de exreina Carolina Flores a su asesinato: ordenan captura de su mamá

La Miss Teen Universe Baja California en 2017 fue encontrada en un apartamento de la colonia Polanco III Sección en Ciudad de México. La principal sospechosa es la suegra de la víctima.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 24 de abr, 2026
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Esta fue la reacción del esposo de la exreina Carolina Flores a su asesinato.