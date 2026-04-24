Reacción del esposo de exreina Carolina Flores a su asesinato: ordenan captura de su mamá

Hay consternación en México luego de que se diera a conocer la muerte de la exreina de belleza que falleció en México, al parecer, a manos de su suegra. La presunta responsable fue identificada como Érika María Herrera, quien actualmente está siendo buscada por las autoridades luego de que su propio hijo, Alejandro Sánchez, presentara una denuncia formal acusándola del hecho.

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Cómo habría reaccionado el esposo de Carolina Flores a su asesinato

En redes sociales se conoció un video que mostrarían los que serían los últimos momentos de vida de la joven antes del ataque. En clip se ve el momento exacto en el que la exreina entra a su habitación y es abordada por su suegra, quien, al parecer, le produce varios disparos. El estruendo provoca inquietud en la mascota de la casa y llama la atención de Sánchez, quien lleva cargado a su bebé y le reclama a su mamá por lo sucedido.



"¿Qué fue eso?, ¿qué hiciste mamá?, ¿Qué te pasa? Es mi familia", se le escucha decir.

De acuerdo con las primeras versiones de las autoridades, la joven fue encontrada con 12 lesiones producidas por arma de fuego: seis en la cabeza y seis en el tórax. Además, se conoció que ni los vecinos y tampoco el celador escucharon algún ruido. Sánchez realizó la denuncia en el Ministerio Público un día después y ofreció una declaración que presentó inconsistencias, lo que generó sospechas en las autoridades.



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Ordenaron la captura de la suegra de la exreina Carolina Flores

Un juez de la Ciudad de México ordenó la captura de Érika María Herrera por ser la presunta responsable del delito de feminicidio debido a los hechos ocurridos el 15 de abril a las 11:30 a. m. Por el momento, no se conocen detalles sobre el paradero de la mujer.

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Después de que se destapara el caso, Reyna Gómez, mamá de Carolina, concedió una entrevista para Univisión: “No tengo miedo, mi mayor miedo era pasar por esto, lo único que quiero es que se haga justicia que pague la persona que tiene que pagar. No entiendo cómo una mamá me hizo pasar este dolor. Si la señora me está escuchando, por favor, entréguese, sé que va a ser muy difícil dar ese paso, sé que está fugitiva, pero la vamos a encontrar porque todo Ensenada estamos buscando justicia por mi hija”, dijo.

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