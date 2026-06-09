Laura Tobón anunció su segundo embarazo: "El amor vuelve a crecer"

La modelo bogotana posó mostrando su barriga de embarazada para la revista Marie Claire, en la que habló sobre la “la maternidad, la vulnerabilidad, los cambios del cuerpo, el amor por su familia y la nueva versión de sí misma que está descubriendo”.

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Tobón había expresado en varias ocasiones su intención de ser madre por segunda vez, pese a que en su primer embarazo experimentó cambios drásticos en su cuerpo, que la ayudaron a vencer miedos y a entender el poder de la mujer.