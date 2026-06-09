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Laura Tobón anunció su segundo embarazo: "El amor vuelve a crecer" - CaracolTV

La presentadora sorprendió a sus seguidores en redes sociales al publicar una sesión de fotos mostrando que está esperando su segundo hijo junto con su esposo Álvaro Rodríguez.

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Laura Tobón anunció su segundo embarazo: "El amor vuelve a crecer"

La presentadora sorprendió a sus seguidores en redes sociales al publicar una sesión de fotos mostrando que está esperando su segundo hijo junto con su esposo Álvaro Rodríguez.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 9 de jun, 2026
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Laura Tobón confesó que tuvo dificultades para quedar embarazada.png
Laura Tobón anunció su segundo embarazo
Foto: Instagram @laura_tobon