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Qué dijeron J Balvin y Valentina Ferrer sobre tener más hijos: quieren la niña

En medio de una entrevista con un medio, la modelo argentina confesó que J Balvin quiere la niña porque es un hombre muy cariñoso y desea completar la familia.

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J Balvin y Valentina Ferrer sueñan con agrandar la familia: “La práctica está siempre”

En medio de una entrevista con un medio, la modelo argentina confesó que J Balvin quiere la niña porque es un hombre muy cariñoso y desea completar la familia.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 8 de jun, 2026
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J Balvin y Valentina Ferrer
J Balvin y Valentina Ferrer
Foto Instagram: @valentinaferrer