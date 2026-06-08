J Balvin y Valentina Ferrer sueñan con agrandar la familia: “La práctica está siempre”

J Balvin concedió una breve entrevista con el programa ‘Despierta América’ en la que le preguntaron acerca de sus planes de vida y metas a largo plazo con su familia. El paisa no dudó un solo segundo en decir que espera ser papá de una niña y asegura que debe ser lo más pronto posible. “Me gustaría tener una hija, si Dios quiere y lo permite”, expresó el cantante colombiano.

Enseguida, Valentina también fue interrogada por los periodistas con la misma pregunta. Ella dijo que le asombra que su pareja diga eso porque es un tema que entre los dos lo abordan mucho, pero después él lo evita. Agregó que está segura de que Balvin tiene miedo de eso. “Él quiere la niña porque dice que quiere que ella sea como Río es conmigo”, dijo la modelo argentina.



Para nadie es un secreto que Río y Valentina tienen un vínculo muy fuerte de madre e hijo, pues los videos que ella misma sube a sus redes sociales demuestran la divertida y espontánea personalidad del pequeño. Además, él tiene una muy buena relación con Ryan Castro y lo llama “el tío Ryan”.

En esa misma entrevista, la argentina afirmó que no existe ninguna relación perfecta y la suya no es la excepción, pero reveló la clave del éxito en las parejas: la comunicación es el secreto. Además, dijo que la nacionalidad, la forma de expresarse y su personalidad son muy diferentes, pero que eso los ha llevado a fortalecer su vínculo.

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“Siento que una mamá, para poder trabajar, ser pareja de una persona donde tiene que acompañarlo mucho también y poder ser madre, no es que se olvide de uno mismo, pero las mamás me entienden. Uno no tiene tiempo, es como que no te alcanza, no te alcanza el día”, concluyó Valentina Ferrer.

¿Cuántos hijos tiene J Balvin?

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El intérprete de ‘Ay vamos’ y ‘6 AM’, fue padre por primera y única vez en el 2021, con su actual pareja, Valentina Ferrer, quien además es actriz, modelo y fue Miss Argentina en 2014, representó a su país en Miss Universe de ese mismo año.

A pesar del gran reconocimiento que tiene la pareja, han decidido mantener su vida personal lejos de las cámaras y del público, buscando priorizar la paz y la tranquilidad de todos, pero sobre todo de Río.