Valentina Ferrer reveló cercanía entre J Balvin y Justin Bieber tras video en redes

La relación entre J Balvin y Justin Bieber volvió a generar conversación luego de una publicación realizada por Valentina Ferrer, pareja del cantante colombiano y madre de su hijo. A través de sus redes sociales, la modelo compartió un video que dejó al descubierto un detalle sobre el vínculo entre los artistas.

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Este fue el mensaje que afirmó la amistad entre J Balvin y Justin Bieber

En el contenido, Ferrer apareció bailando frente a la cámara mientras sonaba la canción Baby. La publicación incluyó un mensaje en el que hizo referencia a un episodio relacionado con el intérprete colombiano, conocido en su entorno cercano como Josecito. Según lo expresado en el texto que acompañó el video, el cantante canadiense habría estado pendiente de él en un momento personal, manteniendo comunicación para conocer su estado.



La afirmación no incluyó explicaciones adicionales, pero fue suficiente para generar una alta cantidad de reacciones entre los usuarios. En los comentarios, varios internautas respondieron con mensajes en tono humorístico, mientras otros relacionaron la situación con aspectos mediáticos del entorno de Bieber, incluyendo menciones a su vínculo pasado con Selena Gomez.





"Amiga, ¿te sabes el chisme de Hailey y la Selena?"; "Amiga, ¿tú me estás diciendo que J Balvin, el papá de Godzilla, es amigo de Justin Bieber?"; "¿Y Josecito llama a Justin para saber cómo está?"; "Yo no había caído en cuenta de que nuestra amiga más personal tiene acceso a tanto chisme importante"; "Una colab de Valentina y Haley sería lo más top", son algunos de los comentarios.

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Entre las respuestas, también se destacaron referencias a situaciones personales y momentos complejos que han atravesado figuras del ámbito musical, lo que llevó a algunos usuarios a interpretar el mensaje como una señal de cercanía más allá de lo profesional. La interacción digital mantuvo el tema en circulación durante varias horas, acumulando participación y compartidos.

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Este episodio no fue el primero en el que se evidenció un posible lazo cercano entre ambos artistas. En 2015, durante la inauguración de los Juegos Olímpicos Especiales, los dos coincidieron en un mismo espacio. En ese momento, se difundió una fotografía en la que aparecieron juntos, lo que fue interpretado como una señal de afinidad.

Además, en ese mismo periodo, el cantante colombiano publicó un video en el que le enseñaba al artista canadiense a pronunciar expresiones propias de su país, lo que reforzó la percepción de una relación amistosa.

Con el paso del tiempo, ambos continuaron desarrollando sus carreras musicales de manera independiente, pero los registros compartidos y las recientes declaraciones mantuvieron vigente la idea de un vínculo que no se limitaba al ámbito artístico. La publicación de Ferrer reactivó ese antecedente y volvió a ubicar la relación entre los dos cantantes en el centro de la conversación digital.

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