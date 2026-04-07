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El mensaje de Valentina Ferrer el cual reveló cercanía entre J Balvin y Justin Bieber tras video en redes - CaracolTV

La modelo compartió un video en el que mencionó un detalle sobre la relación entre J Balvin y Justin Bieber, en el que dio a conocer un aspecto personal, lo que generó reacciones entre usuarios.

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Valentina Ferrer reveló cercanía entre J Balvin y Justin Bieber tras video en redes

La modelo compartió un video en el que mencionó un detalle sobre la relación entre J Balvin y Justin Bieber, en el que dio a conocer un aspecto personal, lo que generó reacciones entre usuarios.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 7 de abr, 2026
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