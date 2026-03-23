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Por qué Justin Bieber y Usher protagonizaron altercado en after party de los Oscar - CaracolTV

Un encuentro entre Justin Bieber y Usher en una fiesta posterior a los Oscar generó revuelo tras difundirse imágenes de una discusión ocurrida en un evento organizado por Beyoncé en Los Ángeles.

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Justin Bieber y Usher protagonizaron altercado en after party de los Oscar

Un encuentro entre Justin Bieber y Usher en una fiesta posterior a los Oscar generó revuelo tras difundirse imágenes de una discusión ocurrida en un evento organizado por Beyoncé en Los Ángeles.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 23 de mar, 2026
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Justin Bieber Y Usher protagonizaron altercado.jpg