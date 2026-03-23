Justin Bieber y Usher protagonizaron altercado en after party de los Oscar

Justin Bieber y Usher estuvieron involucrados en un altercado durante un after party de los premios Oscar, evento que fue organizado por Beyoncé en la ciudad de Los Ángeles. La situación generó atención en el ámbito del entretenimiento luego de que circularan videos y fotografías en los que se evidenció una discusión entre ambos artistas en medio de la celebración.

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Así fue la discusición de Justin Bieber y Usher

El encuentro tuvo lugar en el reconocido Chateau Marmont, donde se reunieron diversas figuras del espectáculo. Justin Bieber asistió acompañado de su esposa, Hailey Bieber. Durante la velada, ella llevó un vestido negro de encaje con un brasier rosa visible, mientras que el cantante optó por una camisa negra combinada con un blazer de cuero marrón. Además, su apariencia llamó la atención debido a que no llevaba barba, lo que representó un cambio frente a su imagen reciente.



De acuerdo con información difundida por el medio TMZ, el incidente se habría iniciado cuando Usher se acercó a Justin Bieber con una actitud enérgica y algo enojada lo que derivó en un intercambio verbal entre ambos. Personas presentes en el lugar indicaron que, aunque la discusión fue evidente, no se registró contacto físico. También señalaron que el momento fue tenso, pero no se extendió por un periodo prolongado.

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El episodio se sumó a una serie de antecedentes que han marcado la relación entre los dos artistas. Usher desempeñó un papel importante en los inicios de la carrera de Justin Bieber, luego de integrarlo a su sello Raymond Braun Media Group en 2008. Desde entonces, su vínculo se mantuvo durante varios años en el ámbito profesional.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la relación presentó cambios. En 2024, Justin Bieber rechazó una invitación de Usher para participar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVIII. Posteriormente, el cantante canadiense expresó apoyo hacia el artista en redes sociales, lo que reflejó una dinámica variable entre ambos.

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Otro momento que generó atención ocurrió en enero de 2025, cuando Justin Bieber dejó de seguir a Usher en plataformas digitales. Esta acción fue interpretada como una señal de distanciamiento y alimentó especulaciones sobre el estado de su relación. En ese mismo periodo, también se conoció que Bieber dejó de seguir a otros colaboradores de etapas anteriores de su carrera, en medio de versiones que apuntaban a un proceso de cambio en su entorno personal y profesional.

El altercado registrado en la fiesta posterior a los Oscar se convirtió en un nuevo episodio dentro de esta relación, aunque ninguno de los artistas han salido a dar su declaración frente a los hechos.

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