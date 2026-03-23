¿Nuevo amor? Nicole Kidman desató rumores tras su divorcio y aparición con Simon Baker

La actriz Nicole Kidman generó conversación luego de ser vista en público junto a Simon Baker, en medio del proceso posterior a su separación de Keith Urban. La situación ocurrió meses después de que se confirmara el divorcio en septiembre de 2025, tras cerca de dos décadas de matrimonio.

La relación entre Kidman y Urban había atravesado un periodo de distanciamiento antes de hacerse pública la decisión. Durante ese tiempo, ambos mantuvieron la situación en privado, mientras la actriz priorizó la dinámica familiar y el acompañamiento a sus hijas. La confirmación del divorcio marcó el cierre de una etapa que se había desarrollado durante años en la industria del entretenimiento.



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La razón por la qué se especula que Nicole Kidman tendría un nuevo romance

Tras el anuncio, la atención mediática se concentró en los siguientes pasos de la actriz. Fue en ese contexto que comenzó a mencionarse su cercanía con Baker, con quien compartía una amistad de larga data. Ambos coincidieron recientemente en el rodaje de la serie “Scarpetta”, proyecto que los reunió nuevamente en el ámbito profesional.

La conversación pública se intensificó cuando fueron vistos juntos durante la premier de la producción en Nueva York. En ese evento, fueron captados tomados de la mano, lo que dio lugar a interpretaciones sobre un posible vínculo distinto al que habían mantenido durante años. Las imágenes circularon en redes sociales y medios digitales, lo que amplificó las reacciones de seguidores.



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La relación entre Kidman y Baker no era reciente. A lo largo del tiempo han compartido espacios personales y profesionales. Además de ser colegas, habían sido vecinos y mantenían una cercanía que se extendía a sus familias. La actriz también tiene un vínculo con el entorno familiar del actor, al desempeñarse como madrina de uno de sus hijos, nacido durante su relación con Rebecca Rigg.

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Por su parte, Baker se encontraba soltero desde su separación en 2020, lo que también fue considerado dentro del contexto en el que surgieron las especulaciones. La coincidencia de ambos en un momento similar de sus vidas personales contribuyó a que se generaran interpretaciones sobre la naturaleza de su cercanía.

Hasta ese momento, no se ha confirmado públicamente un cambio en la relación entre los actores. Sin embargo, la aparición conjunta en un evento de alto perfil y los gestos observados durante la velada mantuvieron la atención sobre ambos. La situación se desarrolló en paralelo al avance de sus proyectos profesionales, mientras continuaron vinculados al lanzamiento de la serie que protagonizaban.

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