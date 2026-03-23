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La actriz australiana fue vista junto a Simon Baker, actor de "El Mentalista" en Nueva York, meses después de anunciar su divorcio con Keith Urban, lo que generó especulaciones sobre una relación.

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¿Nuevo amor? Nicole Kidman desató rumores tras su divorcio y aparición con Simon Baker

La actriz australiana fue vista junto a Simon Baker, actor de "El Mentalista" en Nueva York, meses después de anunciar su divorcio con Keith Urban, lo que generó especulaciones sobre una relación.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 23 de mar, 2026
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