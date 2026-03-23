Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En vivo ‘A Otro Nivel’
Mariana Gómez, embarazada
Convocatoria Selección Colombia
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

En dónde se presenta Feid anunció nuevas fechas del “Falxo Tour” ¿Llegará a Bogotá? - CaracolTV

El cantante Feid anunció las próximas fechas y ciudades de su “Falxo Tour”, una gira planteada como una serie de presentaciones en formatos distintos a los habituales en arenas y estadios.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Feid anunció nuevas fechas del “Falxo Tour” y generó expectativa: ¿Llegará a Bogotá?

El cantante Feid anunció las próximas fechas y ciudades de su “Falxo Tour”, una gira planteada como una serie de presentaciones en formatos distintos a los habituales en arenas y estadios.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 23 de mar, 2026
Comparta en:
Feid anuncia nuevas fechas de su tour.jpg