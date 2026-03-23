Feid anunció nuevas fechas del “Falxo Tour” y generó expectativa: ¿Llegará a Bogotá?

Feid reveló nuevas fechas de su “Ferxxo Tour” en Estados Unidos tras iniciar en Medellín, mientras seguidores pidieron anuncios para Latinoamérica, incluyendo Bogotá y Cali. El proyecto había iniciado el 20 de marzo en Medellín, con un concierto gratuito realizado en el teatro Carlos Vieco.

Para ese primer evento, los asistentes se registraron previamente a través de un enlace habilitado por el equipo del artista. El acceso se manejó con cupo limitado y con inscripción obligatoria, lo que permitió centralizar la entrega de información relacionada con la dinámica del concierto y futuras fechas. Este sistema también fue planteado como el canal oficial para conocer anuncios posteriores de la gira.



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Proximas fechas de Feid en el "Falxo Tour": Feid vs Ferxx

Tras esa primera presentación, el 23 de marzo el artista dio a conocer nuevas fechas y ciudades, confirmando que la siguiente etapa del recorrido se desarrollaría en Estados Unidos a partir de abril del mismo año. En el anuncio, se explicó que el concepto del espectáculo giraría en torno a un formato de enfrentamiento entre etapas de su carrera, bajo la idea “Feid vs Ferxxo: El mano a mano”, en el que se presentarían distintas versiones de su propuesta musical.

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El anuncio generó reacciones inmediatas en redes sociales, donde seguidores comenzaron a solicitar fechas en otros territorios. Entre los comentarios, se evidenció una alta expectativa por presentaciones en países de Latinoamérica. Ciudades como Bogotá y Cali aparecieron entre las más mencionadas por los usuarios.

En la misma publicación, el cantante interactuó directamente en la sección de comentarios, donde escribió mensajes relacionados con estas ciudades. Las menciones a Bogotá y Cali generaron nuevas reacciones entre los seguidores, quienes interpretaron estos mensajes como una posible señal de futuras presentaciones en Colombia. "Botón para BOGOTÁ", "BOTÓN PARA CALI VE", fueron comentarios que el mismo artista realizó.

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Además de las solicitudes en territorio colombiano, también se registraron peticiones para que la gira incluyera otras ciudades internacionales. Usuarios mencionaron destinos como Londres, Tokio y Ciudad de México, ampliando el alcance de la conversación en torno a la expansión del tour.

Hasta el momento del anuncio, las fechas confirmadas correspondieron únicamente a Estados Unidos, sin confirmación oficial de nuevas etapas en Latinoamérica u otros continentes. Sin embargo, el sistema de registro y la interacción en redes sociales mantuvieron abierta la expectativa sobre próximos anuncios relacionados con la gira.

El desarrollo del “Falxo Tour” continuó generando atención en plataformas digitales, donde los seguidores permanecieron atentos a nuevas actualizaciones sobre posibles conciertos en otras ciudades.

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