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Cuándo y a qué hora es el concierto gratuito de Feid en Medellín - CaracolTV

Feid apareció en redes para anunciar un concierto gratuito en Medellín este 20 de marzo, y también para confirmar este 19 de marzo el lanzamiento de su nuevo álbum musical.

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Cuándo es el concierto gratis de Feid en Medellín y qué día sale su nuevo álbum

El cantante de música urbana emocionó a sus seguidores al revelar detalles sobre su nueva era. Según informó, próximamente estrenará álbum y también dará inicio a su nueva gira.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 19 de mar, 2026
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Esto es lo que se sabe sobre el concierto gratuito de Feid en Medellín.