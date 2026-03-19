Cuándo es el concierto gratis de Feid en Medellín y qué día sale su nuevo álbum

Feid vuelve a captar la atención del público tras anunciar un nuevo tour y el lanzamiento de su más reciente álbum. En esta ocasión, el paisa implementó una estrategia distinta para reconectar con su público, al confirmar la realización de un concierto gratuito en la ciudad de Medellín.

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Cuándo y dónde es el concierto gratuito de Feid

El evento marcará el comienzo del ‘Falxxo Tour’ y se llevará a cabo el viernes 20 de marzo en el Teatro al Aire Libre Carlos Vieco. De acuerdo con la información compartida, el show está programado para iniciar a las 7:00 p. m., por lo que se espera que la apertura de puertas se dé desde las 6:00 p. m., con el objetivo de facilitar el ingreso de los asistentes.



Para acceder a este concierto gratuito, el artista difundió un enlace a través de sus redes sociales, el cual fue habilitado desde el lunes 16 de marzo. Por medio de este registro, los seguidores podían inscribirse para asistir a la primera fecha. Según lo comunicado, el acceso se gestionó a través de la plataforma www.elgreenprint.com .

En relación con este proceso, el propio artista explicó el propósito del enlace compartido: “¿Este link pa’qué es? Es el link del Green Print, para hacerse miembros del Green Print, miembros oficiales del Green Print”. De esta manera, la inscripción no solo funcionó como mecanismo de acceso al evento, sino también como una forma de integrar a los seguidores a una comunidad virtual en donde pueden conocer otros detalles sobre su más reciente proyecto.





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Dentro de este contexto, se ha anunciado que la canción homónima será estrenada durante el desarrollo de la gira, formando parte del contenido que acompañará esta nueva etapa musical.

La expectativa generada por el anuncio se reflejó en la rápida respuesta del público. En cuestión de horas, las entradas gratuitas disponibles se habrían completado, lo que evidenció la alta demanda por asistir al evento inaugural del tour en Medellín.

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De manera paralela a este anuncio, el artista también confirmó el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico titulado volumen 1 'Feid VS Ferxxo', previsto para este jueves 19 de marzo de 2026.