Feid paralizó Bogotá al encontrarse con sus seguidores en una fiesta: anunció el evento horas antes

El artista urbano Feid causó revuelo en Bogotá este 31 de agosto tras anunciar, con pocas horas de anticipación, que estaría presente en un evento sorpresa en el norte de la ciudad. A través de sus historias de Instagram, el cantante paisa informó que se presentaría en un Coffee Party a las 11:00 a.m., en las instalaciones de Radio Estrella Bogotá.

El anuncio tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes no dudaron en reaccionar de inmediato en redes sociales. Pocos minutos después de la publicación, cientos de fanáticos se movilizaron hacia el punto de encuentro para intentar ver al artista de cerca y compartir con él un momento único.

Tal como lo había prometido, Feid llegó al lugar y se encontró con un público emocionado que lo esperaba con entusiasmo. El evento superó todas las expectativas: el sitio estaba completamente lleno y el ambiente fue de celebración total. El cantante no solo compartió un rato con sus fans, sino que también interpretó algunos de sus temas más conocidos, entre ellos 'Si tú supieras', generando una emoción entre los asistentes.

Además de cantar y compartir con sus seguidores, subió a la terraza del lugar, donde una multitud que se había agolpado en los alrededores del edificio también tuvo la oportunidad de corear sus canciones.

Poco después del encuentro, Feid compartió un mensaje de agradecimiento a través de Instagram, donde expresó su emoción por lo vivido en la capital colombiana. “Bogotá, gracias. Qué chimba de parche, mor. Se tomó cafecito, se parchó, se quemaron calorías. LOS QUIERO. Gracias, gracias, gracias a todos los que vinieron”, escribió el artista, generando aún más reacciones entre sus fans.

El artista, que actualmente se encuentra en Colombia, sigue consolidándose como uno de los referentes del género urbano en el país, no solo por su música, sino también por su autenticidad y conexión con la gente.

