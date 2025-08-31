David Palacio expone su rutina de trabajo en dos países: ahora cuenta con el apoyo de Pipe Bueno

El actor colombiano David Palacio sorprende al conceder una entrevista exclusiva para La Red, donde comparte detalles sobre el exigente ritmo de trabajo que vive actualmente al estar involucrado en tres proyectos al mismo tiempo: dos en Colombia y uno en México.

Durante la entrevista, David contó cómo ha logrado organizar su agenda para cumplir con los compromisos de cada producción. Actualmente, graba la tercera temporada de Perfil Falso en locaciones como Anapoima y Cartagena, mientras que en paralelo participa en Dinastía Casillas, una de las producciones más esperadas de Telemundo, filmada en México. Además, forma parte del elenco de V de Vinilo, un proyecto que reúne a talentos como Juan Manuel Mendoza, Karol Márquez, Juan Manuel Medina, Carlos Montaño y Alejandro González.

La exigencia del trabajo ha sido tal que el actor ha tenido que viajar de noche constantemente para poder estar disponible en las mañanas para los llamados en los distintos sets. Sin embargo, no todo ha sido fluido: en una ocasión, debido a condiciones climáticas adversas, su vuelo fue desviado y terminó en una ciudad distinta a la planeada en México, lo que complicó su jornada.

Antes de dar paso a la entrevista, Mary Méndez revela que vio a David saliendo del edificio en el que reside la exreina y presentadora Laura Barjum, lo que encendió algunas especulaciones. Es necesario mencionar que ambos han asegurado que son muy cercanos, añadiendo de esta forma que su relación "no tiene título".

Uno de los aspectos más llamativos de la carrera de Palacio es que su faceta artística está siendo supervisada por el cantante Pipe Bueno, quien lo acompaña como guía y mentor en su incursión musical. Este apoyo ha sido clave para que David mantenga la energía y el enfoque necesarios en medio de tanto movimiento.

David Palacio se consolida como uno de los talentos jóvenes más versátiles del medio, demostrando que con disciplina, pasión y una buena red de apoyo, es posible llevar adelante múltiples proyectos.

