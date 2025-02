David Palacio estuvo a punto de perder la vida por un robo a mano armada: hubo persecución

El reconocido actor David Palacio estuvo en el nuevo episodio del programa Se Dice De Mí , en donde no solo reveló que el motivo por el que se fue de Colombia a Estados Unidos fue por la violencia, sino que también se refirió a uno de los momentos más complejos que vivió: estuvo a punto de perder la vida por un ladrón.

Según informó, el hecho ocurrió en Ciudad de México, lugar en la que vivió durante una temporada. El actor de Klass 95 y Romina Poderosa se movilizaba en su carro por un trancón, cuando de pronto fue abordado por un delincuente que amenazó con darle de baja si no le daba su dispositivo móvil. Aunque al inicio pensó que era un vendedor ambulante, pronto se percató de que era algo más peligroso.

"Me vuelve a tocar la ventana, pero con la cacha de la pistola. Yo bajo el vidrio y digo ¿qué pasó?' y me dice 'dame tu celular o te mato' y yo dije cómo me vas a matar por un celular, como que el man se metió en el carro, como para hablarme en la cara y mi instinto natural, no sé qué fue, le agarré la mano con la pistola mirando hacia allá", explicó.

El sujeto logró liberarse con el celular del reconocido actor, de manera que Palacio emprendió la persecución. En medio del camino se topó con un policía, al cuál le pidió ayuda. Ambos dieron con el paradero del delincuente, que se encontraba en el interior de una academia de música.

David se percató de que se trataba del sobrino del rector de la institución, por lo que no dudó en enfrentarlo, asegurando que si no le devolvían sus pertenencias, lo metería en un problema muy grande.

Por fortuna, David Palacio logró salir de este impase y seguir con sus proyectos personales.