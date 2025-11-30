En la casa de Mauricio Leal apareció libreta con extraños textos, ¿es suya o de Jhonier? Esto dice

Cuatro años después del asesinato de Mauricio Leal y de su madre, Marleny Hernández, un nuevo elemento ha generado desconcierto en la investigación. Se trata de una libreta que apareció cuando el caso ya estaba cerrado y a la cual Expediente Final tuvo acceso de manera exclusiva. El hallazgo sorprendió incluso a los investigadores, ya que su contenido contiene frases que podrían aportar nuevas lecturas sobre la relación entre los hermanos.



Qué decía la agenda que encontraron en la casa de Mauricio Leal

Entre los escritos llaman la atención mensajes cargados de reproches y una aparente distancia emocional. “Todo fue una farsa, te culturizas leyendo revistas que hablan de moda y pequeños secretos que rinden culto solo a tu cuerpo”, dice uno de los apuntes. Otra frase afirma: “Te llevo en el pensamiento, mas no en el corazón”. La última anotación conocida señala: “Ni la mano de un amigo que no fui, pues la culpa se disculpa, ahí viene la soledad”.

El criminólogo forense Belisario Valbuena analizó en detalle cada una de las frases y aseguró que la mayoría están desconectadas de una emocionalidad profunda, por lo que parecen más racionales que sentimentales. Planteó dos posibilidades. La primera es que los escritos hayan sido elaborados por Jhonier Leal. La segunda es que Mauricio los hubiera escrito, pero pensando directamente en su hermano, lo que abriría interrogantes sobre la dinámica que existía entre los dos.



Mientras tanto, Carlos Andrés, hermano de ambos, interpuso una demanda por indignidad para impedir que Jhonier pueda heredar los bienes de Mauricio Leal. La defensa de Jhonier afirma que no tienen interés en quedarse con la herencia.

Sin embargo, la abogada de Carlos, quien también fue amiga cercana del estilista, sostiene que “en estos momentos, desde el punto de vista y la situación jurídica que se encuentra, toma por sorpresa que la abogada que lo acompaña se ha notificado en el proceso de la indignidad, es decir que están interesados”.

