Carlos Andrés, hermano de Mauricio Leal, revela que Jhonier Leal le informó del crimen

Para Carlos Andrés la sorpresa fue enorme cuando, desde la cárcel, se enteró de que su hermano Jhonier Leal había sido capturado. Desde ese momento siguió cada una de las audiencias de manera virtual, tratando de entender lo que había ocurrido en la vivienda donde fueron asesinados su madre, Marleny Hernández, y su hermano, el reconocido estilista Mauricio Leal: “Antes de que le dieran orden de captura yo nunca sospeché de él, si yo sabía que le demostraba mucho amor a mi mamá” aseguró, al recordar la relación que ambos tenían con la mujer.



Jhonier le confirmó la muerte de Mauricio Leal y su mamá a su hermano

Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a surgir interrogantes que aún lo inquietan. Carlos Andrés afirma que recuerda conversaciones en las que Jhonier le comentó que tenía deudas importantes con los bancos y que no pensaba pedirle dinero a Mauricio, pues según él el estilista “no le ayudaba”. También menciona que no comprende por qué Jhonier apareció en varias entrevistas usando la misma chaqueta de Mauricio, como ocurrió en la emisión de Expediente Final, un detalle que lo desconcertó profundamente.

El hombre privado de la libertad recuerda con claridad el momento en el que supo de la tragedia. Contó que llamó a Jhonier para preguntarle qué había pasado y la respuesta lo dejó frío. “Si, mataron a mi mamá y mi hermano” le dijo su hermano, sin mostrar angustia ni alteración. Carlos Andrés insiste en que “parecía que no hubiesen matado a sus familiares”, una actitud que aún hoy le resulta imposible de comprender.



Por otro lado, la abogada de Carlos Andrés, quien además era amiga cercana de Mauricio Leal, relató que en un principio creyó que la detención de su cliente estaba relacionada con un proceso de extinción de dominio o lavado de activos. Sin embargo, al descubrir que lo estaban imputando por la muerte del estilista, le recomendó buscar un abogado penalista y se apartó del caso: “Es una situación difícil como abogada y personalmente, pues tenía una amistad con Mauricio” afirmó.

