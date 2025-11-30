En vivo
The Suso's Show
Síguenos en:
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Expediente final  / Carlos Andrés, hermano de Mauricio Leal, revela que Jhonier Leal le informó del crimen

Carlos Andrés, hermano de Mauricio Leal, revela que Jhonier Leal le informó del crimen

Desde la cárcel de Jamundí, el hermano del estilista y también hijo de Marleny Hernández describe cómo supo que su familia había muerto e incluso relata las palabras que el ahora condenado le dijo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad