Él es 'Paco' el novio de Lina, del Desafío Siglo XXI: no es colombiano

Él es ‘Paco’ el novio de Lina, del Desafío Siglo XXI: no es colombiano

Lina, la más reciente eliminada del Desafío relata, además de su romance, qué fue lo que la hizo entrar al Ejército y por qué eventualmente decidió salirse antes de graduarse como cabo tercero.

