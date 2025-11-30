En vivo
Por qué Carlos Andrés, hermano de Mauricio Leal, está en la cárcel hace varios años

El hermano de Mauricio Leal y de Jhonier Leal está privado de la libertad en la cárcel de Jamundí y desde allí está luchando por resolver su situación legal y por hacer que el proceso del estilista avance.

