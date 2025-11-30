Por qué Carlos Andrés, hermano de Mauricio Leal, está en la cárcel hace varios años

Mauricio Leal y su mamá perdieron la vida a manos de Jhonier Leal, hijo y hermano de las víctimas, quien ya fue condenado a 55 años de prisión, sin embargo, él no es el único hermano del estilista, también existe Carlos Andrés, que está privado de la libertad y ahora habla por primera vez en Expediente Final.



Hermano de Mauricio Leal que está en la cárcel

Carlos Andrés permanece recluido en el Centro Penitenciario de Jamundí, en el Valle del Cauca, donde cumple una condena de 15 años por abuso sexual contra una menor de edad. Según información revelada por Expediente final, su salida de prisión se dará aproximadamente en un año y medio, una cuenta regresiva que vive con creciente preocupación por su seguridad.

El hombre asegura que su situación dentro del penal se ha vuelto cada vez más vulnerable. Afirma que siente temor por su vida debido a que es el principal heredero de la fortuna de Mauricio Leal y también de los bienes de su madre, Marleny Hernández. “Vivo con miedo” expresó, al recalcar que el ambiente a su alrededor es incierto y que su nombre sigue generando tensiones incluso tras las condenas impuestas por la justicia.



Traslado de Jhonier Leal

A su preocupación se suma una reciente solicitud de la defensa de Jhonier Leal, quien actualmente se encuentra recluido en la cárcel de La Tramacúa en Valledupar. Su equipo jurídico pide que sea trasladado a un establecimiento más cercano a su familia. Sin embargo, esa cercanía no se refiere a Carlos Andrés, sino a la esposa, los hijos y los amigos que aún acompañan al hombre condenado por acabar con la vida de su madre e hijo, un crimen que estremeció al país.



Carlos Andrés sostiene que Jhonier no actuó solo la noche del doble homicidio: "Alguien le ayudó”, afirma, aunque reconoce que se trata únicamente de una hipótesis. También relató que cuando recibió la noticia de lo ocurrido, Jhonier se la comunicó sin mostrar ninguna emoción, un detalle que lo marcó profundamente y que hoy sigue alimentando sus dudas en medio de su confinamiento.

No te pierdas ningún contenido de Expediente Final. Conéctate con el programa los domingos a las 5:00 p.m.