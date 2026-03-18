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Dónde reapareció Anuel AA luego de varios meses ausente en redes sociales - CaracolTV

En redes sociales circulan imágenes del cantante Anuel AA participando en una segunda celebración por los tres años de su hija, quien es fruto de la relación con Yailin 'La Más Viral'.

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Anuel AA reaparece en redes sociales celebrando el cumpleaños de su hija Cattleya

En redes sociales circulan imágenes del cantante Anuel AA participando en una segunda celebración por los tres años de su hija, quien es fruto de la relación con Yailin 'La Más Viral'.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 18 de mar, 2026
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