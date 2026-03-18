Anuel AA reaparece en redes sociales celebrando el cumpleaños de su hija Cattleya

El cantante Anuel AA reaparece en redes sociales luego de varios meses de ausencia para participar en la celebración del cumpleaños número tres de su hija Cattleya. Su presencia se conoce a través de videos que circulan en plataformas digitales, en los que se registra su participación en un encuentro familiar organizado días después de la primera celebración.

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Las imágenes corresponden a una segunda reunión con motivo del cumpleaños de la menor, ya que la primera se realiza el 11 de marzo sin la asistencia del artista. En los nuevos registros, se observa a Anuel AA compartiendo con su hija en un espacio decorado para la ocasión, mientras sostiene a la niña en brazos durante uno de los momentos centrales del evento.

Así fue la celebración del cumpleaños de la hija de Anuel AA

En los videos difundidos, el cantante aparece interpretando el tradicional canto de cumpleaños junto a los asistentes. Cattleya viste un traje de color rosado, acorde con la ambientación del lugar, que incluye globos en tonos crema y rosa distribuidos en diferentes áreas del espacio. La reunión se desarrolla en un entorno familiar en el que participan allegados cercanos.





De acuerdo con la información que circula en redes, el artista llega a República Dominicana para sumarse a la celebración. Su llegada se produce con un retraso frente a la fecha inicial del cumpleaños, lo que da lugar a la organización de este segundo encuentro. A pesar de esto, logra integrarse a la actividad y compartir tiempo con su hija.

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Además de su presencia física en el evento, Anuel AA realiza una transmisión en vivo a través de sus redes sociales. En esta emisión confirma que se encuentra acompañando a Cattleya en la celebración, lo que también sirve para validar la autenticidad de los videos que comienzan a circular en internet.

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La relación entre Anuel AA y Yailin La Más Viral se da por terminada desde el año 2023. Tras la separación, ambos protagonizan diferentes episodios públicos relacionados con su vida personal, incluidos intercambios de declaraciones en medios y redes sociales. Sin embargo, este encuentro evidencia una coincidencia en torno a la celebración del cumpleaños de su hija.

El registro de este momento da a entender que ambos padres participan en actividades relacionadas con la menor, en un contexto distinto al de situaciones anteriores. La reunión se enfoca en la conmemoración del cumpleaños de Cattleya, con la presencia de su entorno cercano y la participación de su padre en una fecha significativa para la familia.

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