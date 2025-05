Karol G hizo una dolorosa confesión sobre su relación con Anuel AA: "Fue un infierno"

Durante la premiere de su documental 'Mañana fue bonito', que tuvo lugar en el Museo de Arte Moderno de Medellín, 'La Bichota' compartió una confesión profundamente emocional sobre su relación pasada con el artista Anuel AA. En una de las escenas del documental, que fue transmitida en vivo durante el evento, la cantante se sinceró acerca de lo difícil que fue salir de esa relación "tóxica".

Karol G sobre Anuel AA en su documental

"En mi relación pasada fue muy tóxico salir de ahí, yo me despertaba y yo sentía que como que me iba a morir. Yo sentía que como persona no tenía ningún valor, no podía ver el éxito, no podía ver la grandeza, yo sí sentía que era algo como, de lo que no iba a poder salir, que no iba a ser capaz de salir, cuando uno, lo que está haciendo, es sufriendo, uno sufriendo en algo y no se quiere ir para no sufrir y era una pesadilla, fue un infierno", comentó.

Karol G habla de Anuel Aa pic.twitter.com/0gGBwsX3zl — Wilkinmeta𝕏 (@wilkinmeta) May 1, 2025

Luego, agregó que se sentía agradecida porque logró exteriorizar sus sentimientos con sus composiciones: "Lo único que dejó de todo fue que por medio de mis canciones tuve la oportunidad de hablar por muchas personas que a veces no saben cómo expresar lo que sienten", afirmó.

Las palabras de Karol G resonaron profundamente en el público, quienes la han visto superar una relación complicada a través de su música y posteriormente mostrar lo tranquila que se siente al lado de Feid.

Sin embargo, la confesión dividió opiniones, especialmente en la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter). Muchos seguidores opinaron que Anuel AA fue una figura clave en la carrera de Karol G y que, por lo tanto, no debería hablar mal de él.

Algunos incluso argumentaron que la cantante debería "superarlo" y que el reguetonero nunca ha hablado negativamente de ella, lo que ha llevado a comparaciones entre ambos artistas y la relación que los unió en el pasado.

Lo cierto acá es que la intérprete de 'Amargura', 'Tusa' y más, se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, después de haber realizado una gran gira de estadios con la que recorrió el mundo entero.