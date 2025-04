En las últimas horas, Sophie Echeverri confirmó que terminó su relación con Juan Duque. A través de su cuenta de Instagram, en donde tiene 118 mil seguidores, reveló la noticia con un contundente mensaje, para evitar malos entendidos por parte de los internautas.

Juan Duque terminó con su novia

"Como saben, siempre he sido una persona transparente con ustedes, por eso siento la necesidad de decirles que mi relación con Juan terminó. Lo escribo por aquí para ahorrarme malentendidos y que se enteren por mí y no por rumores", empezó diciendo en el escrito.

Asimismo, expresó que quiere pasar la página y avanzar con todos los proyectos que tiene. Por lo cual, le pidió a los usuarios que respetaran esta decisión y que fueran prudentes al referirse al tema; y luego le envió un mensaje al intérprete de 'Solcito'.

"Me reservo las razones y lo único que quiero y necesito, es avanzar para dejar esta etapa de mi vida atrás. A él le deseo lo mejor en su carrera musical y a ustedes, les pido respeto y privacidad. Gracias por siempre estar conmigo y sus mensajitos lindos, las amo mucho", puntualizó.

Juan Duque terminó con su novia Sophie: ella dejó contunden mensaje Foto: Instagram @sophieecheverri

Los famosos se conocían hace ocho años, pero fue hasta el 2024 que se dieron una oportunidad. Según revelaron en redes sociales, la canción 'Solcito' habría sido dedicada a ella, cuyo lanzamiento fue el pasado 13 de marzo. Los seguidores en ese entonces estaban enamorados de aquella melodía que refleja el amor que hay en una pareja.

Asimismo, se puede observar que, tanto Duque como Echeverri ya no se siguen en Instagram y además, tampoco conservan las imágenes que habían posteado en algún momento cuando fueron novios. Aunque Sophie reveló que ya no están juntos, no reveló los detalles de su ruptura y quedó en incógnita para quienes se preguntan qué fue lo que ocurrió entre ellos.

Como se mencionó anteriormente, hasta el momento el artista paisa no se ha pronunciado. Su más reciente posteo fue con Nico Hernández, exactamente el 26 de abril, en la que les confirma a los internautas que ya pueden escuchar su nueva canción ‘Me enamoré’.

Y allí todos quedaron emocionados al tener otra producción musical para escuchar. En aquel posteo, una usuaria se preguntó la razón por la que estaban mencionando al cantante en Twitter y le respondieron que era por su relación con la joven.