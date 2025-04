Abogado de Epa Colombia alertó sobre la salud de la empresaria: "ha empeorado dramáticamente"

El abogado de Epa Colombia ofreció una entrevista para La Red Viral en la que se refirió no solo a cómo llegó a ser la defensa de Daneidy Barrera, sino que también se sinceró acerca de su situación actual, causando preocupación sobre el estado físico y mental de la influenciadora. Inicialmente, afirmó que la familia maneja el problema como puede, pero lo que en realidad llamó la atención fueron las condiciones en las que permanece Epa Colombia.

Mira también: Andrea Valdiri se destapó sobre la condena de Epa Colombia y sugirió "amarrarse la boca"

"Muy mal, su estado de ánimo es terrible porque ella no está en un lugar seguro, no está en un sitio donde se sienta bien, es terrible... Su situación de salud ha empeorado dramáticamente, la alimentación es pésima y tiene una serie de dificultades que son muy complicadas", explicó en medio del encuentro.

Posteriormente, desmintió los rumores que señalan que ella podría tener algún tipo de beneficio o comodidad dentro de la Cárcel el Buen Pastor en Bogotá, centro de reclusión al que llegó luego de ser condenada por la justicia colombiana a cinco años y dos meses de prisión por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno y perturbación del transporte público.

Publicidad

Mira también: Emotiva carta de Epa Colombia con la que pide casa por cárcel; envió mensaje a su hija Daphne

"La piel se le ha deteriorado terriblemente, ha adelgazado terriblemente, su salud mental. No, en general yo creo que la situación es muy delicada", añadió.

Publicidad

Cuando el periodista le preguntó si esta declaración significa que la creadora de contenido digital se encuentra en inminente peligro, el defensor mencionó que no es precisamente el caso, pero aclaró que sí la está pasando muy mal. De igual forma, confesó que con frecuencia le solicita resultados rápidos, pues quieresestar de nuevo con su familia, especialmente su hija Daphne Samara, pero esta vez fuera de la cárcel.

Mira también: Epa Colombia reveló si planea ocultarle a su hija, en unos años, que estuvo en la cárcel

"Que me apure, que me tiene toda la confianza, pero que me apure", dijo.

Finalmente, dejó claro que la empresaria de keratinas no se siente "cómoda" ni "tranquila" respecto a lo que compete a su seguridad; sin embargo, no brindó detalles acerca de la relación que ella sostiene con sus compañeras de patio o incluso con las guardias del INPEC.