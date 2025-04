Salomé, la hija de Daniela Ospina y James Rodríguez, destapó lo que le da "rabia" de Estados Unidos

Desde que se mudaron a Estados Unidos, Daniela Ospina y Salomé, hija también del futbolista James Rodríguez, han permanecido muy activas en las plataformas digitales, mostrando de esta forma cómo es su nueva realidad y los retos que han asumido sobre todo en materia de educación. La pequeña hace poco dio mucho de qué hablar al confesar que el idioma ha sido un tema complejo, pues hasta le ha sacado la "rabia".

Salomé, hija de James Rodríguez, molesta con los estadounidenses

Durante una transmisión en vivo, la pequeña de 11 años profundizó en cómo maneja las clases virtuales con el apoyo de su madre, su hermano y su padrastro; sin embargo, lo que en realidad llamó la atención fue cuando mencionó que le "fastidia" un poco la barra del lenguaje pues, aunque ella entiende bien, los norteamericanos no han podido pronunciar correctamente su nombre.

"Me da rabia y me da pena", explicó en medio del encuentro. Esto ha llevado a que la identifiquen como "salami" o "salom", términos que no le gustan, por lo que en repetidas ocasiones se ha visto en la necesidad de hacer un alto en la conversación para realizar la respectiva corrección y, aunque en algunas oportunidades ha surgido efecto, en otras no, de manera que debe resignarse a que la llamen mal.

En el mismo espacio, la menor fue abordada acerca de su parecido físico con los famosos deportistas, así que ella aseguró que tenía características de ambos y, cuando la cuestionaron sobre de su proyecto de vida y de los plantes de tenía respecto a ser parte de la Selección Colombia de Voleibol, la pequeña afirmó que no descartaba esta idea.

Por lo pronto, Salomé se encuentra enfocada en sus estudios y en sus pasatiempos. Es necesario mencionar que su seguridad e influencia la han llevado a formar una sólida comunidad de más de un millón de seguidores en Instagram, quienes frecuentemente interactúan con el contenido que publica y que está relacionado a su pasión por la danza, las reuniones que sostiene con otros creadores de contenido y la ternura que proyecta en cada uno de los videos que postea en la red.

