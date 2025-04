Andrea Valdiri se destapó sobre la condena de Epa Colombia y sugirió "amarrarse la boca"

'La Valdiri' vuelve a ser noticia en las redes sociales luego de ofrecer una entrevista el pasado 14 de abril para el medio El Capitalino Entretenimiento, en la que refirió al caso de Daneidy Barrera, más específicamente a la condena que enfrenta por los daños cometidos contras Transmilenio en el marco del Paro Nacional de 2019.

La bailarina se encontraba hablando de lo difícil que es sostener amistades en el gremio de los creadores de contenido digital, cuando de pronto el periodista le preguntó acerca de su distanciamiento de Epa Colombia y su postura sobre el caso.

Al respecto, la influencer aseguró que prefería no opinar porque no es una experta en temas de leyes o políticos; sin embargo, sí aprovechó para recordar que su colega habló mal de su emprendimiento y que no está de acuerdo con el tipo de contenido que ella publicaba en las plataformas digitales.

"Uno también tiene que aprender a amarrarse la boca porque muchas veces nosotros hacemos actos como por ejemplo hablar mal de las personas (...) Duró como tres años tirándome, después de su amistad, de todo lo que vivimos bonito, siempre salía a hablar cosas negativas", explicó.

Asimismo, aseguró que le dolía la situación debido a que se encuentra alejada no solo de sus seres queridos, sino especialmente de su hija Daphne Samara, quien tan solo tenía nueve meses de nacida cuando la capturaron. Aún así, recordó que esta es la oportunidad para aprender sobre la vida, agregando que las personas están en constante proceso de enseñanza.

Andrea Valdiri había lanzado indirecta a Epa Colombia

Días después de que la empresaria de keratina fuera detenida por el CTI, Valdiri había aparecido en su cuenta de Instagram para enviar un mensaje a sus compañeros de trabajo , señalando que no se puede prender una cámara para burlarse de la gente, sino que deben procurar emitir comentarios positivos.

Aunque no reveló nombre, sí afirmó que se pronunciaba a propósito de un hecho que le había llamado particularmente la atención, por lo que los internautas asociaron ambos casos y dedujeron que se trataba de la joven.