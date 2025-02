Comparan mensajes de Andrea Valdiri y Aida Victoria Merlano sobre Epa Colombia: "falta de empatía"

La condena de Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia , a cinco años y dos meses de prisión por los daños que causó a TransMilenio en 2019 generó un gran impacto entre los colombianos. Varios influenciadores se han pronunciado al respecto, entre ellos Alina Lozano , Marcela Reyes , Manuela Gómez ,Annie Espejo , Aida Victoria Merlano y Andrea Valdiri.

Desde el pasado 31 de enero, Valdiri ha sido objeto de críticas en redes sociales tras compartir un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta hacia Epa Colombia por su condena. Además, su nombre volvió a estar en el centro de la polémica luego del pronunciamiento de Aida Victoria Merlano el 3 de febrero.

Andrea Valdiri reaccionó a la condena de Epa Colombia

Valdiri utilizó sus historias de Instagram para compartir un mensaje. Aunque no mencionó directamente a Epa Colombia, sus palabras fueron tomadas como una pulla debido al momento en que se expresó:

"A los influenciadores les aconsejo algo: uno siempre debe tratar de llevar mensajes positivos. Lo digo por alguien en específico a quien hoy le está pasando algo. No se puede prender una cámara para burlarse de alguien, de su emprendimiento o de su vida personal, porque a Dios no le gusta eso. Hoy te estás burlando, pero mañana estás llorando".

Aida Victoria Merlano habló sobre la situación de Epa Colombia

El 3 de febrero, Aida Victoria Merlano rompió su silencio y, fiel a su estilo, se refirió al tema con la contundencia que la caracteriza. En su cuenta de Instagram, mostró empatía con la situación que atraviesa la empresaria de keratinas:

"En algún momento emití una opinión, pero no la publiqué porque se me quebró la voz. Ustedes saben que esto me toca fibras personales. Tengo problemas legales, mi mamá lleva más de siete años privada de la libertad, y la cárcel no se la deseo a nadie, ni a mi peor enemigo, porque es un infierno".

Merlano también expresó que tenía derecho a casa por cárcel y que, en ese momento, pensó en su hija y en las familias que dependen de su empresa.

Comparan los mensajes de Andrea Valdiri y Aida Victoria Merlano sobre Epa Colombia

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Muchos usuarios contrastaron las posturas de ambas influenciadoras, señalando que mientras Aida Victoria mostró empatía, Valdiri pareció burlarse de la situación.

"Empatía ❤️ muy bella Aida, la diferencia de la Valdiri", "Una opinión sensata 👏👏 y no disfrazada de ego como la de la Valdiri ….❤️🙌", "No esperaba menos de ella, a pesar de todos los ataques", "Aida, te he criticado, pero hoy estoy de acuerdo contigo 👏👏", "Mis respetos porque esa es la respuesta de un ser de buen corazón. No como la Valdiri que solo quiso hacer fama", son solo algunos mensajes que se pueden leer.