La dedicatoria que la mamá de Epa Colombia le escribió a su hija para motivarla en prisión

Casi una semana después de la captura de Epa Colombia , los fanáticos siguen sorprendidos con la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia de condenarla a cinco años tras las rejas en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá y sin la posibilidad de obtener la medida domiciliaria. Lo anterior por haber cometido daños contra Transmilenio en el marco del estallido social de 2019 (Paro Nacional) mientras se grababa para las plataformas digitales.

Luego de que se conociera que Karol Samantha, pareja sentimental de la empresaria, fue a visitarla por primera vez en el centro penitenciario y de que les agradeciera a cada uno de sus admiradores por tomarse el tiempo de enviarles mensajes de solidaridad a todos sus seres queridos, Martha Rojas, madre de la creadora contenido digital, se pronunció una vez más sobre el tema.

El comentario lo hizo a través de su cuenta oficial de Instagram, perfil que se encuentra en privado hasta el momento. En medio de las historias le recordó nuevamente el apoyo a su hija, aunque sabe que ella no puede tener contacto con dispositivos móviles o redes sociales mientras paga por los delitos que le imputó la justicia colombiana.

"No te preocupes hija, sé que Dios no se queda con nada, él se encargará de todo, ánimo mi guerrera, sé fuerte y valiente", fue el mensaje que escribió junto a una fotografía en donde se les observa abrazadas y sonriendo frente a la cámara.

Es necesario mencionar que desde que se conoció que Daneidy Barrera sería recluida, Rojas se ha encargado de estar atenta de los negocios de la familia, por lo que se le ha visto en las peluquerías atendiendo clientes, trabajando en las redes sociales de la marca y pidiéndole a los seguidores que continúen apoyando el trabajo de la influencer, del cual dependen varias familias.

Las reacciones por parte de sus seguidores no se han hecho esperar: "qué injusta es la vida", "la plata me demostró que no sirve para muchas cosas así la tengas", "si Dios la puso en ese lugar es por un propósito", son algunos de los comentarios que se leen.

