Revelan qué pasará con la empresa de Epa Colombia tras su traslado al Buen Pastor

Tras la condena de Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia en las plataformas digitales, a cinco años de cárcel por los daños cometidos contra Transmilenio en el Paro Nacional de 2019, diferentes usuarios de Internet han permanecido atentos a la reacción de su madre , así como también a la de otros familiares, amigos y colaboradores.

Recientemente, se pudo conocer qué le espera a la empresa de keratinas mientras ella cumple con la decisión de la justicia colombiana en la cárcel el Buen Pastor de Bogotá y teniendo en cuenta que Transmilenio está evaluando cuánto le solicitará a la influencer como parte de la reparación integral por las pérdidas económicas que presentó hace casi seis años.

Mira también: ¿Alina Lozano se alegra de la condena de Epa Colombia? Internautas le recuerdan su "rivalidad"

Qué pasará con las peluquerías de Epa Colombia

Luego de que Karol Samantha, pareja sentimental de Daneidy, se reuniera con algunos trabajadores para realizar un plantón fuera de la Fiscalía General de la Nación y realizara un cubrimiento en las redes sociales de la marca, se conoció qué ocurrirá con el negocio, de la cual dependen varias familias.

Familia y equipo de Epa Colombia compartió un comunicado. Foto: Instagram @epa_kera100k

Los seres más cercanos a Barrera afirmaron que por el momento continuarán funcionando con total normalidad y les solicitaron a su comunidad seguir apoyando este negocio.

No te pierdas: Los actos vandálicos cometidos por Epa Colombia fueron catalogados como terroristas

Publicidad

"No hay nada más lindo que tener a Dios en nuestro corazón y tener el cariño y el apoyo de todas ustedes. Infinitas gracias por no dejar sola a Dane en estos momentos, queremos contarles que mientras ella no esté presente seguimos esperándolas en nuestras sedes Carvajal, Medellín y Restrepo. No dejen de consumir los mejores productos capilares del mercado. No dejen de apoyarnos. Con amor, su familia y equipo de trabajo", escribieron.

Después de saber del fallo de la Corte Suprema de Justicia y la detención de la emprendedora, varios admiradores y colegas del medio del entretenimiento se han pronunciado al respecto, mostrando empatía por su caso y solicitando respeto para las personas que hacen parte su círculo más cercano.

Te puede interesar: Abogado de Epa Colombia dijo qué pasó con la hija de la empresaria y a cargo de quién está