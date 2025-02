Manuela Gómez reveló si le guarda rencor a Epa Colombia y recordó que la consideraba amiga

A través de su cuenta oficial de Instagram, la reconocida empresaria Manuela Gómez reveló información acerca de cómo era su relación con Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia en las plataformas digitales, antes de que fuera capturada y trasladada del Bunker de la Fiscalía a la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.

El hecho tuvo lugar en las historias de la citada red social, dado que abrió un espacio de 'Preguntas y respuestas' para interactuar con sus seguidores. "Manu, ¿por qué Epa en el en vivo dijo que nunca han sido amigas y tú sí la considerabas así?", le cuestionaron. De inmediato, aseguró que no le gustaba hablar de la gente cuando no estaba en condición de defenderse; no obstante, confesó detalles de su vínculo.

"Yo le ayudé en muchísimas cosas y ella sabe que es así, a mí me sorprendió muchísimo que ella saliera a hablar cosas que no eran ciertas y uno puede engañar a cualquier persona, pero a uno mismo no", mencionó.

De igual forma, se calificó a ella misma una mujer empática, por lo que consideró innecesario revivir la conversación en torno a este tema teniendo en cuenta que la emprendedora de keratinas está pasando por el episodio más complejo de su vida.

¿Manuel Gómez le guarda rencor a Epa Colombia?

Gómez aprovechó para ponerse en los zapatos de la creadora de contenido digital, afirmando que su estado debe ser muy complejo debido a que se encuentra alejada de su hija Dafne Samara, de nueve meses y explicó que ante todo ella está en una etapa de su vida donde quiere priorizar su salud mental sobre cualquier problema que se le presente.

"Ya lo que fue, fue, ya lo que hizo en contra mía, lo hizo. Yo estoy en un proceso como de sanar mi corazón de esos rencores, de esas malas energías, esas malas vibras, entonces no me voy a llenar con odios innecesarios y menos sabiendo la situación de sufrimiento que ella tiene en este momento por su hija, por no poder estar con ella (...) Tierrita a ese caso", explicó.