Familia de Epa Colombia convocó marcha pacífica por su libertad: cuándo y dónde será

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia , se encuentra privada de la libertad desde el 31 de enero de 2025 en la cárcel La Modelo de Bogotá. Cumple una condena de cinco años y dos meses por un video viral del estallido social de 2019, en el que cometía actos vandálicos contra una estación de TransMilenio.

Al cumplirse dos meses de su sentencia por instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno y perturbación del transporte público, sus familiares y allegados se pronunciaron en redes sociales convocando a una marcha pacífica en su apoyo y solicitando su liberación.

El anuncio se hizo a través de la cuenta oficial de su empresa de keratinas. En primer lugar, su pareja, Samantha, invitó a familiares, equipo de trabajo y seguidores a unirse a la manifestación.

Cuándo será la marcha por Epa Colombia

En otra publicación dirigida a los más de 2.4 millones de seguidores de la cuenta, aparecieron los padres de la empresaria y Samantha, sosteniendo en brazos a su hija Daphne Samara a las afueras del centro penitenciario. Vestían camisetas con la imagen de Epa Colombia.

"Amigos, queremos invitarlos, después de dos largos meses, a que nos acompañen en la marcha pacífica por la libertad de Daneidy. Será este miércoles 2 de abril, a las 11 de la mañana, en el edificio Kaisser", expresaron. Luego compartieron el cartel oficial con el mensaje: "Marcha por su pronto regreso a casa".

La carta de Epa Colombia pidiendo prisión domiciliaria

El pasado 27 de marzo, el abogado de Barrera emitió un comunicado en el que aseguró que su cliente estaba dispuesta a cumplir con todas sus obligaciones mientras el juez supervisa su proceso. Posteriormente, la empresaria solicitó al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá que le permita pagar su condena desde casa.

"Desde lo más profundo de mi corazón, quiero expresar mi arrepentimiento por los errores que he cometido. Sé que mis acciones han afectado no solo mi vida, sino también la de quienes me rodean. Hoy, como madre de una hermosa niña, siento una responsabilidad mucho mayor. Ella es mi luz, mi mayor motivación para seguir adelante y convertirme en una mejor persona", escribió en su carta.

Además, presentó un proyecto con el que busca aportar a la sociedad. "Con 'Aprende y Emprende con Epa Colombia', quiero brindar herramientas reales para que las personas puedan reconstruir sus vidas, tal como yo lo he hecho", explicó.

Por último, destacó que este proyecto no solo le permitirá retribuir a la sociedad, sino también enseñarle a su hija que, con fe y dedicación, es posible superar cualquier obstáculo.

