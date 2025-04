Juan Guilera da su versión sobre por qué no tuvo una relación con Lina Tejeiro

Desde el primer capítulo de la nueva versión de Nuevo rico, nuevo pobre, una de las cosas que más ha llamado la atención de los televidentes es la relación entre los protagonistas de la historia, Rosmery Peláez, y Juan Guilera, interpretados, respectivamente, por Lina Tejeiro y Juan Guilera. En especial, en la recta final, sus acercamientos han sido tan intensos y llamativos que han cautivado a la audiencia.

La propia Lina Tejeiro confesó a inicios de abril en una entrevista con La Kalle que, antes de comenzar las grabaciones, su familia tenía grandes expectativas sobre una posible relación entre ella y Guilera. Incluso le decían: "Ese es, ese papasito, te va a encantar". Sin embargo, la ilusión no pasó de ahí. La actriz aclaró: “Hicimos 'match', nos caímos súper bien, pero no tenemos el mismo sentido del humor, Juan es vegano, le gusta otro tipo de comida, entonces ya yo dije: 'no, esto no va'”.

¿Juan Guilera y Lina Tejeiro son novios?

A medida que los capítulos avanzan, con escenas cada vez más emocionantes entre los personajes, varios integrantes del elenco han compartido sus experiencias trabajando juntos. Durante una transmisión en vivo de Caracol Televisión el 29 de abril, Juan Guilera respondió a la misma pregunta que una vez le hicieron a su compañera: ¿por qué no pasó nada entre ellos fuera de la ficción?

“Qué lindo que se pregunten eso, por el profesionalismo con que encaramos esa relación, la verdad”, comentó el actor argentino. En el live, también estuvieron presentes Julián Caicedo (Fidel) y Martha Restrepo (Maritza). “Ella misma lo dijo, ninguno es el tipo del otro, pero profesionalmente creo que construimos un vínculo que, viendo la novela, la verdad, me dan unas ganas de enamorarme y de sentirme así también”.

Aquí puedes ver la entrevista completa:

La increíble conexión entre Rosmery y Andrés sigue siendo tema de conversación entre los seguidores de la serie. Tanto Guilera como Tejeiro coinciden en que lo que se ve en pantalla es el resultado de un compromiso actoral genuino y una relación profesional honesta y respetuosa. Esta química ha dado solidez a lo que se ha convertido en una de las parejas más queridas por los colombianos, y que ha logrado emocionar a la audiencia.

Qué pide Lina Tejeiro en una primera cita

La reconocida actriz dijo en entrevista exclusiva que la persona debe tener estabilidad económica. Indicó que es fundamental que el hombre no le pida pagar la cuenta por la mitad, porque es un ‘no’ negociable cuando van a salir para conocerse.

Por otra parte, la mejor amiga de Greeicy Rendón, expresó es importante que la recojan en su casa. La actriz afirmó que no importa el transporte que use la persona para llegar por ella, siempre y cuando tenga esa atención, “será magnífico", resaltó.

Finalmente, Tejeiro mencionó que el hombre que la invite a salir por primera vez debe ser divertido. Es decir, que tenga en la mente muchos planes para pasar un rato agradable y conocerse en un buen escenario.

