Lina Tejeiro revela sus tres exigencias para una primera cita

Lina Tejeiro sigue dando de qué hablar por su excelente participación en Nuevo Rico, Nuevo Pobre interpretando a Rosmery. Recientemente en una conversación con Caracoltv.com habló sobre lo que pide ella para tener una primera cita.

Qué pide Lina Tejeiro en una primera cita

Fue muy clara, y dijo que la persona debe tener estabilidad económica. Indicó que es fundamental que el hombre no le pida pagar la cuenta por la mitad, porque es un ‘no’ negociable cuando van a salir para conocerse.

Por otra parte, la mejor amiga de Greeicy Rendón expresó es importante que la recojan en su casa. La actriz afirmó que no importa el transporte que use la persona para llegar por ella, siempre y cuando tenga esa atención, “será magnífico", resaltó.

Finalmente, Tejeiro mencionó que el hombre que la invite a salir por primera vez debe ser divertido. Es decir, que tenga en la mente muchos planes para pasar un rato agradable y conocerse en un buen escenario.

“Siempre terminan diciendo ‘vamos a mi casa’ y no. Invéntense otra cosa, como a pintar, a rellenar sopas de letras, a jugar paintball, algo distinto, que me sorprenda con la primera cita”, agregó.

Frente a esto, los seguidores no dudaron en opinar sobre esa lista de cosas que no pueden faltar cuando uno va a salir con alguien, y varios estuvieron de acuerdo con las palabras de Lina.

“Que me haga reír mucho y hablemos de todo”, “detallista, caballeroso e innovador”, “todo lo cumplo, solo falta que acepte la cita”, “un hombre que no tenga planes es súper aburrido”, “está bien lo que dices”, “el tipo que le pida a una dama 50/50 en la primera cita, literalmente no va en serio”, “que sean ingeniosos, ganan puntos extras”, dijeron algunos.

Lina Fernanda se ha destacado por ser una gran actriz con los diferentes proyectos en los que ha estado. Además, porque en sus redes sociales, sus fans afirman que es una mujer transparente que encanta con su personalidad.

En qué novelas ha actuado Lina Tejeiro

Su primera aparición en televisión fue en Padres e Hijos cuando interpretó a Samantha Pava o más conocida como ‘Sammy’; en aquel papel estuvo del 2003 al 2008. Después, hizo de Glenda en Muñoz vale por 2.

En el 2011 hizo varios capítulos en Mujer al límite, luego fue Nancy en Primera dama. Y un daño después se sumó a Tu voz estéreo y a La hipocondriaca con el personaje de Tatiana. Actualmente ha sorprendido con su participación de Rosmery Peláez Ortiz en Nuevo Rico, Nuevo Pobre