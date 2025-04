Murió el primer protagonista de la película 'Daniel el Travieso' a los 73 años

En las últimas horas, se confirmó que a los 73 años murió Jay North, quien interpretó al primer ‘Daniel el Travieso’ en 1959. Jeannie Russell, quien fue Margaret Wade en la película, le comunicó a The Hollywood Reporter que su compañero de set había fallecido. Muchos lo recuerdan por el excelente papel que hizo en la icónica producción, que en inglés lleva el nombre de ‘Dennis the Menace’.

Es de resaltar que, North nació el tres de agosto de 1951 y con tan solo seis años se volvió un ícono de la televisión en la producción Hank Ketcham. Y después de ser elegido el protagonista, no paró ni un segundo en el mundo cinematográfico.

Desde 1957 hasta 1999 estuvo en la pantalla chica ganando reconocimiento y mostrando el gran talento que tenía en escena. Estas fueron algunas de las producciones más icónicas en las que ha estado:

‘En el valle de los Tigres’, ‘El profesor’, ‘Una cebra en la cocina’, ‘Ahí viene Cascarrabias’, “Muerte o victoria’, ‘The Flinstone Comedy hour’, ‘Los caballeros árabes’, ‘El show de Pebbles y Bamm- Bamm’, ‘Sindicato del terror’, ‘Scout’s honor’, ‘Dickie Roberts: El exactor’, ‘The Miracle of the Hills’, ‘Pepe’, ‘El show de los Banna Splits’, ‘Fred Flinstone and Friends’, ‘Joyous Sound’, ‘The Fantastic Plastic Machine’.

¿De qué se trataba ‘Daniel el Travieso?

Esta tira cómica que está basada en la tira cómica de Hank Ketcham y estuvo protagonizada por Jay North (Dennis Mitchell), Herbert Anderson (su padre Henry), Gloria Henry (su madre Alice), Joseph Kearns (Gale Gordon hermano de George) Sylvia Field (esposa de George, Martha Wilson).

Esta cinta es un niño de ocho años que es demasiado travieso y tiene un vecino, Wilson, que es quien sale perjudicado por sus andanzas. A pesar de esto, el niño quiere a este señor, a pesar de no ser tan amigable con él.

Por su parte, la esposa del señor Wilson, es decir Martha, también tiene un aprecio muy grande por Dennis y lo ve como si fuera un nieto adoptivo.

Es de resaltar que, de la película ‘Daniel el Travieso’ hay siete versiones. La primera de 1959, la segunda que es animada en 1986, la tercera que es de Caza dinosaurios de 1987. La cuarta de 1993, cuyo protagonista es Walter Matthau; la de 1998 con ‘ataca de nuevo’; en el 2007 sobre la navidad y finalmente la de 2022 también animada.