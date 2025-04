Andy Rivera despertó sospechas de nuevo romance: fue captado junto a famosa influenciadora

"No sé qué sentimos", con esa descripción el reconocido cantante de música urbana Andy Rivera publicó una galería de fotos en compañía de una influencer identificada como Ximena Castaño, quien recoge más de 400 mil seguidores en su perfil oficial de Instagram. En las imágenes, los jóvenes aparecen disfrutando de una cita en casa, destacando escenarios como una fogata o el momento que vivieron al tomarse unas copas de vino juntos.

Lo cierto es que este contenido despertó la curiosidad de muchos usuarios, quienes empezaron a especular que se trataría de una nueva relación teniendo en cuenta que el intérprete de 'Pajaritos en el aire' no ha dado a conocer a la opinión pública que esté saliendo con alguien en los últimos meses. Otros internautas, por su parte, aseguraron que podría ser marketing para promocionar su nueva canción, pues al final del post escribió "30/04", asegurando que ese día habría más información al respecto.

La teoría de un nuevo proyecto ha tomado más fuerza, dado que hay quienes afirman que el nombre del lanzamiento sería 'Dame un beso'; sin embargo, esto todavía no ha sido confirmado por el artista.

Las reacciones por parte de sus admiradores no se han hecho esperar: "Un aplauso para esta pareja que está enamorada", "Ojalá aparte del video nos sorprendan con que sí son novios, te lo pedimos Dios por favor 🙏🏻🙏🏻🥰🥰🥰🥰❤️❤️", "Sigo pensando que solo nos ilusionan", "Me muero, me desmayo", son algunos de los comentarios que dejaron los fanáticos antes de que se conocieran más detalles al respecto.

Quién es Ximena Castaño, la mujer que apareció junto a Andy Rivera

Ximena Castaño, conocida también como Ximemua, es una destacada influenciadora que publica videos motivacionales en los que aborda su experiencia con las rupturas amorosas y la superación personal. Actualmente, vive en Medellín y ha demostrado en más de una oportunidad que se siente orgullosa del emprendimiento familiar, pues se dedican a vender huevos, siendo ella la domiciliaria oficial de la casa.

Más sobre el género urbano

Además del supuesto estreno artístico de Rivera, Chimbala está promocionando su nuevo sencillo 'Abusadora', un tema creado en compañía de B One El Productor de Oro. La canción se publicó primero en TikTok, donde el sonido acumuló más de tres mil creaciones en cuestión de días. Hace poco, Chimbala realizó una gira de medios en Miami durante Premio Lo Nuestro, donde su nominación en la categoría Mejor Canción Dembow con 'Che Che' destacó su relevancia en la escena musical actual.