María le confiesa a Agripina que ella es la verdadera mamá de Nandito

'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Tras chismes que le cuentan a Agripina, ella pide que María la visite para aclarar unas cosas. La mujer le pregunta que por qué quiere tanto a Nandito si no es la mamá, pero María le asegura que sí.