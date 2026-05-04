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'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Tras chismes que le cuentan a Agripina, ella pide que María la visite para aclarar unas cosas. La mujer le pregunta que por qué quiere tanto a Nandito si no es la mamá, pero María le asegura que sí.

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María le confiesa a Agripina que ella es la verdadera mamá de Nandito

Tras chismes que le cuentan a Agripina, ella pide que María la visite para aclarar unas cosas. La mujer le pregunta que por qué quiere tanto a Nandito si no es la mamá, pero María le asegura que sí.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 4 de may, 2026
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