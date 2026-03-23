Murió Carrie Anne Fleming actriz de "Supernatural": su familia mantuvo la noticia en secreto

Fleming fue reconocida por su trabajo en distintas producciones televisivas, entre ellas la serie "iZombie", en la que interpretó al personaje de Candy Baker entre 2015 y 2019. También participó en "Supernatural", donde dio vida a Karen Singer, esposa del personaje Bobby Singer, en apariciones dentro del periodo que abarcó la serie entre 2005 y 2020.

Mira también: Murió Nicholas Brendon, actor de “Buffy, la cazavampiros” y "Criminal Minds" a los 54 años



A lo largo de su trayectoria, desarrolló una carrera que se extendió por más de tres décadas en la industria del entretenimiento. Desde la década de 1990 comenzó a tener presencia en televisión y cine con participaciones en diferentes producciones. En sus primeros años, hizo parte del elenco en proyectos con apariciones secundarias que le permitieron consolidar su experiencia frente a las cámaras.

Entre sus trabajos en cine se incluyó la película Happy Gilmore, en la que compartió pantalla con el actor Adam Sandler. Asimismo, participó en producciones como Viper y Novia por una noche, además de otros títulos que formaron parte de su recorrido profesional tanto en televisión como en la gran pantalla.

Mira también: Murió Chuck Norris, luego de emergencia médica, a sus 86 años



La razón por la que la familia de Carrie Anne mantuvo en secreto su muerte

Durante su carrera, Fleming construyó una presencia constante en series y producciones televisivas, con participaciones que se extendieron a lo largo de diferentes géneros. Su trabajo incluyó tanto papeles episódicos como personajes recurrentes, lo que le permitió mantenerse activa dentro del medio durante varios años.



Publicidad

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la agencia Integral Artists, que la representaba. La confirmación se realizó a través de una publicación en redes sociales, en la que informaron sobre su muerte y recordaron su paso por la agencia durante el tiempo en que trabajaron juntos.

"Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Carrie... A pesar de nuestro corto tiempo juntos, hemos conocido como una fuerza sobrenatural. Estamos agradecidos de haberla conocido y la extrañaremos inmensamente", fue parte del mensaje.

Publicidad

Mira también: Murió Matt Clark, actor recordado por su participación en 'Volver al futuro 3'

El anuncio se dio después de varias semanas desde su fallecimiento, debido a que su familia decidio mantener la noticia en privado mientras transitaban su duelo. Posteriormente, la confirmación permitió que se conociera la causa de su muerte y se hiciera un recuento de su trayectoria profesional.

Con una carrera que abarcó más de treinta años, Carrie Anne Fleming dejó registro de su trabajo en múltiples producciones de televisión y cine, consolidando una presencia constante en la industria desde sus inicios en la década de 1990 hasta sus participaciones más recientes.

Mira también: Murió Eric Dane, famoso actor de 'Grey's Anatomy' y 'Euphoria', a los 53 años

