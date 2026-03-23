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Murió Carrie Anne Fleming actriz de "Supernatural": su familia mantuvo la noticia en secreto - CaracolTV

La actriz falleció a los 51 años el 26 de febrero por complicaciones de cáncer de mama. La noticia se conoció el 22 de marzo, tras ser mantenida en reserva por su familia.

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Murió Carrie Anne Fleming actriz de "Supernatural": su familia mantuvo la noticia en secreto

La actriz falleció a los 51 años el 26 de febrero por complicaciones de cáncer de mama. La noticia se conoció el 22 de marzo, tras ser mantenida en reserva por su familia.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 23 de mar, 2026
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