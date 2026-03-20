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Murió Nicholas Brendon, actor de “Buffy, la cazavampiros” y "Criminal Minds" a los 54 años - CaracolTV

El mundo de la actuación está de luto al conocerse la noticia del fallecimiento del actor este viernes 20 de marzo. Su familia pide privacidad y respeto mientras procesan su dolorosa pérdida.

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Murió Nicholas Brendon, actor de “Buffy, la cazavampiros” y "Criminal Minds" a los 54 años

El mundo de la actuación está de luto al conocerse la noticia del fallecimiento del actor este viernes 20 de marzo. Su familia pide privacidad y respeto mientras procesan su dolorosa pérdida.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 20 de mar, 2026
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