Murió Nicholas Brendon, actor de “Buffy, la cazavampiros” y "Criminal Minds" a los 54 años

El actor Nicholas Brendon falleció a los 54 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado en el que informaron que murió mientras dormía por causas naturales. En el mismo mensaje indicaron que atravesaban un momento difícil y solicitaron comprensión y respeto por su privacidad durante el proceso de duelo.

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En el pronunciamiento también se mencionó que el actor había enfrentado dificultades en el pasado relacionadas con su salud. Señalaron que se encontraba bajo tratamiento médico y que estaba recibiendo atención para controlar su diagnóstico. De acuerdo con la información entregada, mantenía una actitud enfocada en su proceso al momento de su fallecimiento.

Frente al comunicado, sus seguidores no dudaron en dar su sentido pésame y dar mensajes nostálgicos frente a la carrera del actor y cómo dejó huella: "Descansa en paz, llamé a mi hijo Xander por su personaje", "Demasiado joven, lo siento mucho", "Siempre fue mi personaje favorito", "Siento mucho la pérdida de tu familia, qué gran persona, actor y artista", entre otros.



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En años recientes, el propio actor había compartido detalles sobre su estado de salud. En 2023 dio a conocer que enfrentaba problemas cardíacos derivados de una afección congénita. Además, informó que se había sometido a varias cirugías en la columna vertebral como consecuencia del síndrome de la cola de caballo, un trastorno neurológico que afecta los nervios en la parte inferior de la médula espinal. Estos procedimientos hicieron parte de un proceso médico prolongado.

El actor también había hablado sobre su experiencia con la depresión y el abuso de sustancias, situaciones que formaron parte de su historial personal y que fueron abordadas dentro de su tratamiento. Estos aspectos se hicieron públicos en diferentes momentos, en los que buscó explicar su proceso de salud y recuperación.

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Quién era Nicholas Brendon: estrella de los 90

Nicholas Brendon alcanzó reconocimiento internacional en la década de los 90 por su participación en la serie Buffy the Vampire Slayer, donde interpretó a Xander Harris. La producción se emitió durante siete temporadas y se consolidó como un fenómeno televisivo a nivel global. Su personaje fue parte del grupo central de la historia y estuvo presente a lo largo del desarrollo de la serie.

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Años después, el actor también hizo parte del elenco de Criminal Minds, en la que interpretó a Kevin Lynch, un personaje vinculado a las investigaciones del equipo del FBI dentro de la trama. Su participación se dio en varios episodios, en los que colaboró con la resolución de distintos casos.

Además de estos proyectos, Brendon tuvo apariciones en otras producciones de cine y televisión a lo largo de su carrera. Su trabajo se extendió por diferentes formatos, consolidando una trayectoria vinculada principalmente a la industria televisiva. Su fallecimiento fue comunicado por su familia, que reiteró su solicitud de respeto ante la situación.

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