Murió Matt Clark, actor recordado por su participación en Volver al futuro 3

Su familia confirmó la información al medio especializado en celebridades TMZ y señaló que el fallecimiento ocurrió en su casa en Austin, Texas, después de enfrentar complicaciones derivadas de una cirugía de espalda a la que fue sometido días antes.

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Quién era Matt Clark, actor de Volver al futuro

Clark nació en 1936 en Washington, Estados Unidos. A lo largo de su trayectoria se desempeñó como actor y director dentro de la industria cinematográfica y televisiva. Su carrera se desarrolló durante varias décadas y estuvo marcada por participaciones en producciones de distintos géneros que se estrenaron principalmente entre los años setenta, ochenta y noventa.



Uno de los personajes con los que el público lo asoció con mayor frecuencia fue el de Chester, un camarero que aparece en la historia ambientada en el pasado en la película Volver al futuro III. La cinta formó parte de la trilogía iniciada con Volver al futuro, una saga de ciencia ficción que se consolidó como una de las producciones más conocidas del cine comercial de finales del siglo XX.

Además de ese papel, Clark acumuló una lista amplia de créditos dentro de la industria del entretenimiento. Entre las producciones en las que participó se encuentran Jeremiah Johnson, The Bridge at Remagen, Hard Times y The Legend of the Lone Ranger. Estos trabajos formaron parte de una carrera en la que interpretó personajes secundarios y de reparto en diferentes historias ambientadas en contextos históricos, de acción y del oeste.





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Durante su paso por Hollywood también participó en producciones televisivas y proyectos de distintos formatos, lo que le permitió mantenerse activo en la industria durante varias décadas. Su presencia se extendió a lo largo de distintas etapas del cine estadounidense, lo que lo llevó a compartir créditos con diversos actores y directores del sector.

El último trabajo de Clark dentro del cine se registró en 2024, cuando integró el elenco de Venom: El último baile. Ese proyecto marcó una de sus participaciones más recientes en la pantalla grande después de una trayectoria que se prolongó por más de medio siglo.

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Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, distintos medios de entretenimiento recordaron su recorrido en la industria cinematográfica y su participación en producciones que formaron parte del catálogo de Hollywood durante las décadas de 1970, 1980 y 1990.

De acuerdo con la información compartida por su familia, el actor mantenía una relación reservada con la exposición pública y centraba su actividad profesional en el trabajo frente a las cámaras durante el desarrollo de sus personajes.

Su fallecimiento se produjo en Austin, Texas, ciudad donde residía en sus últimos años. Con su muerte se cerró la trayectoria de un actor que participó en diversas producciones del cine estadounidense a lo largo de más de cinco décadas.

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