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Cómo murió Matt Clark, actor recordado por su participación en Volver al futuro 3 - CaracolTV

El actor y director estadounidense murió a los 89 años el 15 de marzo en su casa en Austin, Texas, días después de haber sido sometido a una cirugía de espalda que presentó complicaciones.

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Murió Matt Clark, actor recordado por su participación en Volver al futuro 3

El actor y director estadounidense murió a los 89 años el 15 de marzo en su casa en Austin, Texas, días después de haber sido sometido a una cirugía de espalda que presentó complicaciones.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 16 de mar, 2026
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