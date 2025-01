Falleció Keller Fornes, actor de la serie ‘The Walking Dead’, a los 32 años

Keller Fornes falleció a los 32 años en circunstancias que todavía no han sido aclaradas del todo por sus seres queridos. Lo cierto es que la noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, ya que las cosas se dieron de forma muy repentina.

El actor perdió la vida el pasado 19 de diciembre, pero su familia esperó tres semanas para dar a conocer lo sucedido ante los medios de comunicación. Según ABC, el cuerpo del intérprete habría sido encontrado en Eastland, Texas.

La noticia fue confirmada por la cadena de televisión Great American Family, quienes lamentaron la muerte del talentoso hombre: “Estamos profundamente tristes por la muerte de Keller Fornes. Una persona especial y talentoso como actor, escritor y director, así como cantante y músico”.

Y continuaron: “Su energía y entusiasmo aportaron a todo con lo que trabajó aquí en Great American Media; incluyendo al elenco y equipo de County Rescue. Nuestras oraciones están con su familia y todos los que tocó”.

De qué murió Keller Fornes

No se conocen muchos detalles sobre la causa de la muerte del actor que participó en series como ‘The Walking Dead’, ‘Origin’, ‘County Rescue’, ‘Genius’, entre otras. Pero lo que sí se sabe es que durante un tiempo tuvo problemas con la bebida.

El mismo Fornes se sinceró al respecto a través de sus redes sociales, en las que escribió: “Esta foto fue tomada alrededor de una semana antes de que me registrara en rehabilitación el 30 de agosto de 2019. Me veía terrible y me sentí un millón de veces peor física, mental y emocionalmente”.

En esa publicación, realizada en agosto del 2022 ya llevaba tres años sobrio, por lo que en el 2024 habría cumplido cinco y su familia no ha negado o confirmado que esto estuviera relacionado con su deceso.

En sus redes sociales tenía más de mil seguidores y su post más reciente fue el 14 de diciembre del 2024, exactamente cinco días antes de que falleciera repentinamente, por lo que estas han llamado mucho la atención.

Los internautas aseguran que, con las pocas instantáneas se podría identificar que no tenía problemas de salud, ya que se ve bien, musculoso y en compañía de sus seres queridos disfrutando del último mes del año.