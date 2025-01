Miguel Ángel Díaz podría morir muy pronto de acuerdo a información de su madre, ¿por qué?

El pasado 29 de diciembre, Miguel Ángel Díaz despertó del coma en el que se encontraba y durante el cual le tuvieron que amputar su pierna derecha para salvar su vida, pues esta tenía muchos trombos microscópicos que no eran posibles de operar y, además, contrajo una bacteria. Aunque el parte estaba siendo positivo, la segunda semana de enero trajo consigo complicaciones.

Cabe destacar que el cantante vallenato se tomó con calma el hecho de haber perdido una pierna y, de acuerdo con información de Yolanda Rincón, su madre, la recuperación estaba siendo exitosa.

Te puede interesar: Hijo de Diomedes Díaz despertó del coma y así reaccionó al saber de su amputación

Miguel Ángel Díaz podría fallecer



Por medio de una imagen en su cuenta de Instagram, la madre del hijo de Diomedes Díaz dio detalles de cómo se encuentra el artista, razón por la cual sus fanáticos se enteraron de que las cosas volvieron a ponerse críticas, al punto de que podría perder la vida pronto.

"Para todos los buenos corazones que me han acompañado espiritualmente en este proceso les informo que la semana pasada mi Migue estaba evolucionando muy bien, tanto que los doctores le iban a subir a piso, pero el domingo 5 de enero presentó un fuerte dolor de estómago, le comenté al nefrólogo y le ordenó exámenes. Cuando salió el resultado nos informó la mala noticia de que mi hijo tenía peritonitis y esto lo llevó a perder su catéter peritoneal porque estaba infectado, sumado a esto la infección es tan fuerte que le atacó todos sus órganos y se descompensó tanto que tocó volverlo a intubar, con esta ya son cuatro intubaciones prolongadas en tres meses", dijo.

Conoce más: Con conmovedor mensaje, madre de Miguel Ángel Díaz pidió por su vida: "Sigamos orando"

Publicidad

Con una notoria tristeza en su mensaje, pero con el objetivo de tener al tanto a los fanáticos de su hijo para que no frenen las oraciones y los apoyen emocionalmente como familia, la mujer mencionó que el cantante vallenato aceptó que los médicos intervinieran para salvarlo.

"Mi hijo es un muy valiente, todo un guerrero de Dios. Como estaba consiente le pregunté qué opinaba de la intubación y me dijo que sí porque ya no aguantaba el dolor de estómago. Me pidió que lo bendijera y que hiciéramos una oración para que Dios lo protegiera, miró a la doctora que lo iba a entubar y le dijo: 'prométame que usted me va a despertar'; fue terrible", relató.

Lee también: ¿Qué enfermedad tiene el hijo de Diomedes Díaz al que le amputaron una pierna?

Publicidad

Ante esto, Yolanda Rincón comentó que la médico intensivista les dijo que estuvieran preparados porque Miguel Ángel podría fallecer en cualquier momento dado a que su estado de salud está bastante mal y afectado. Asimismo, confesó que no es la primera vez que le dan este tipo de noticias, por lo que optó por orarle a Dios, aunque no ha dejado de sentir miedo por lo que pueda pasarle.

"Aunque sigue en estado crítico hoy (8 de enero) está mucho mejor y con sus signos vitales estables, Dios obrando en la vida de mi hijo. Ahora nos toca esperar otra cirugía para retirar el catéter peritoneal, por ahora continúa con terapia renal", finalizó.