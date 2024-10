Miguel Ángel Díaz: Solicitan urgentemente un donante para el hijo de Diomedes Díaz

Miguel Ángel Díaz , hijo del ícono del vallenato Diomedes Díaz , sigue siendo noticia debido a su estado de salud. Aunque muchos estaban preocupados por su situación, recientemente Rafael Santos, uno de sus hermanos, apareció en las historias de su perfil oficial de Instagram para dar un parte de tranquilidad y agradecer a quienes oraron para que se mejorara.

"Estaba un poco mal de la salud, pero en vista de que sus oraciones han llegado a los oídos del señor Jesús, nos comentan desde la clínica que ya está estabilizado, un poco más estable, y eso se debe a la fe que le tenemos a Jesucristo y al amor que todos sus corazones nos brindaron", expresó.

Esta es una esperanzadora novedad teniendo en cuenta que hace poco la madre del artista de 39 años, Yolanda Rincón, había informado que "la ciencia médica" no daba muchas esperanzas. Ahora, la gente más cercana a su círculo se ha unido para solicitar la ayuda de un donante.

Miguel Ángel requiere un nuevo órgano

El primero en pronunciarse acerca del tema fue Luis Ángel Díaz, hermano del paciente, quien publicó una historia en donde no solo explicó cuál es la circunstancia que afrontan, sino que también recurrió a la ayuda de sus seguidores para salvar la vida de su familiar.

Miguel Ángel Díaz requiere un donante. Foto: Instagram @luisangeldiazoficial

"Necesitamos urgentemente un donante de riñón para mi hermano. Por favor ayúdennos, salvémosle la vida, unidos sé que lo vamos a lograr (...) Sé que Dios va a poner un ángel en el camino", escribió junto a una imagen en las que se les logra observar tomados de la mano mientras sonríen para la cámara.

La instantánea fue reposteada por Yolanda Rincón, madre del Miguel Ángel, para tener más alcance en las plataformas digitales. Por el momento, los fanáticos de la dinastía Díaz está a la espera de conocer más información sobre el caso, de manera que han aprovechado para mandarles mensajes de aliento a todas los integrantes de esta familia que se han mostrado muy unidos para brindarle una voz de aliento al joven que padece de insuficiencia renal crónica.

