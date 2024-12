A Miguel Ángel Díaz le amputaron una pierna y aún no ha despertado: Esta es la historia

Desde finales de octubre de 2024, Miguel Ángel Díaz, artista e hijo de Diomedes Díaz se encuentra con graves afectaciones en su salud, por lo cual tuvo que ser intubado en tres ocasiones, luego de sufrir cuatro infartos, y mantenerse por un largo tiempo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Sin embargo, se dio a conocer que el intérprete vallenato fue amputado y perdió una de sus piernas, aunque él no se ha enterado de esta noticia.

Enfermedad de Miguel Ángel Díaz

Inicialmente, en una entrevista brindada a Alerta Crónica, Yolanda Rincón, madre del hijo de Diomedes Díaz, reveló que él empezó a enfermarse desde que tenía un año de edad, pues presentó infecciones urinarias repetitivas, no obstante, fue hasta que él tuvo 10 años que pudieron dar un diagnóstico: Una enfermedad terminal que con el tiempo le iba a hacer perder sus dos riñones y afrontar diálisis, lo cual iba a ser irreversible y cuya base eran antifosfolípidos catastroficos.

"La enfermedad de base es terrible, me dicen los doctores que eso es peor que un cáncer", dijo esta mujer. Asimismo, al explicar esto indicó que es algo proveniente del sistema inmune y que en un millón de personas esto le ocurre a una: "se mete en los vasos sanguíneos y coagula la sangre, se forman trombos y esa parte se muere".

Yolanda contó que ella creyó que la enfermedad se había ido cuando Miguel Ángel perdió sus dos riñones, sin embargo, cuando él tenía 20 años le dijeron que debía someterse a diálisis, dado que, de acuerdo con lo dicho por ella, es algo que no sale de la persona afectada, y estuvo cuatro años en este tratamiento.

"Lo perdí todo, yo tenía tres casas y un carro, todo se acabó", relató la madre del hijo de Diomedes, quien estaba buscando soluciones y cómo ayudar a su hijo, lo cual derivó en que ella pudiera donarle uno de sus riñones, el cual le funcionó a él hasta diciembre de 2023, pues presentó anemia y le dijeron que ya el órgano había cumplido su ciclo y era necesario entrar nuevamente a diálisis.

Yolanda mencionó que en el cuadro que está teniendo su hijo, ella estuvo presente en la habitación cuando entró en el primer paro, destacando que si no hubiese estado allí probablemente él no estaría con vida. Una de las reanimaciones que más tomó tiempo fue de 20 minutos y comentó que se enteró de que no habían sido cuatro paros, sino seis, pero que vio un ángel que le dijo que su hijo saldría de esta y así se sintió más calmada.

Actualmente, reveló que le están dando un medicamento cuya dosis cuesta 15 millones de pesos y otro que cada frasco vale un poco más de un millón de pesos y fueron necesarios 25 de estos, sumado a otra gran cifra de dinero que están gastando para mantenerlo con vida.

Amputación de Miguel Ángel Díaz, hijo de Diomedes

Yolanda Rincón, confesó en el podcast de Alerta Crónica, que los médicos le han dado una esperanza de vida de 5% y que cuando lo mandan a habitación dura poco y lo envían a UCI de nuevo.

Lo que están atravesando en este momento es que en la pierna derecha, en la parte inferior, Miguel Ángel Díaz: "hizo muchos trombos, dicen que son microscópicos, que no se pueden operar", comentó esta madre, quien también explicó que le pusieron apósitos, pero también le dio una bacteria.

Aunque el artista vallenato ya sabía que esta posibilidad existía rechazó el hecho de que sucediera, sin embargo, a pesar de que dejaron pasar 15 días para intervenir y ver cómo respondía la extremidad, finalmente, mientras que él ha estado inconsciente le dijeron a Yolanda que debía tomar una decisión de urgencia vital, en menos de 10 minutos, y definir si quería salvar su vida o que lo amputaran.

Esto llevó a que Miguel Ángel Díaz perdiera su pierna derecha, dura noticia de la que él aún no está enterado, pues es hasta este fin de semana del 21 de diciembre que lo despertarán.

Ante esto, Yolanda solo pide a la gente ore para que cuando su hijo abra los ojos pueda aceptar lo sucedido y que Dios le dé fuerza para la rehabilitación a la que se tendrá que someter.