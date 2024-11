Revelan la primera foto del hijo de Diomedes Díaz después de estar intubado en la UCI

Los fanáticos del ícono vallenato Diomedes Díaz han estado atentos al estado de salud de Miguel Ángel Díaz, quien ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luego de presentar complicaciones con sus riñones, ya que padece de insuficiencia renal crónica.

Recientemente, su madre Yolanda Rincón, quien ha estado muy atenta a su progreso en el hospital y ha recurrido a las plataformas digitales por ayuda, dio a conocer una nueva actualización sobre el caso. Además, aprovechó para agradecerles a todas las personas que se unieron a la cadena de oración.

La primera fotografía de Miguel Ángel Díaz luego de estar en la UCI

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Rincón hizo un post en el que se le logra ver en compañía del artista, quien aparece recostado en la camilla con un tubo dentro de la nariz. A pesar de que está conectado a algunos aparatos, el hombre se muestra sonriente a la cámara.

"Hace un mes de ese catastrófico día, donde la ciencia médica no me daban ninguna esperanza de vida sobre mi hijo y hoy deseo compartir con ustedes mi felicidad, así como compartí también mi dolor y tristeza. Hoy pasamos de UCI a piso, con un pronóstico de rehabilitación positivo, está muy débil y cansado pero es normal después de tanto tiempo de entubación", fue el mensaje que escribió la mujer.

Asimismo, le transmitió a los internautas los saludos de su hijo y agradeció a Dios por no haberla desamparado durante las últimas semanas.

Las reacciones por parte de los fanáticos no se hicieron esperar, pues se mostraron alegres de su progreso: "qué bendición, testimonio de vida", "gloria a Dios", "la verdad no lo conozco, pero siento una gran emoción en mi corazón", son algunos de los mensajes que se leen.

