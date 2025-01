Creador de contenido barranquillero murió a los 23 años: Esta fue la causa

Los fanáticos de Camilo Ponce, creador de contenido barranquillero, quedaron impactados luego de que se diera a conocer que murió a sus 23 años, el pasado 4 de enero, de manera repentina y luego de haber agradecido todo lo vivido en el 2024, en el que destacó el aprendizaje y crecimiento que adquirió.

La noticia fue confirmada por Karol Gómez, influenciadora y empresaria, quien era amiga de este joven y que se despidió por medio de una publicación bastante emotiva, en la que demostró el enorme cariño que sentía por él y el vacío que le dejará su ausencia.

"Mi confidente, ami de mi vida, nunca encontraré en la vida a alguien como tú, uff qué dolor me dejas, inconsolable me queda el alma, me dejaste sola Ponce, mi hermano, mi mejor amigo, te llevaste todo, mi ángel", escribió la mujer.

Asimismo, en sus historias de Instagram, esta creadora de contenido mostró cómo fue el entierro de Camilo Ponce, en un video en el que dejó ver cómo cargaban el ataúd y luego cómo familiares y amigos soltaron unas bombas blancas para que se fueran hacia el cielo.

De qué murió Camilo Ponce

El influenciador barranquillero contrajo un dengue hemorrágico que lo llevó a la clínica San Martín el pasado 3 de enero de 2025, a donde llegó con síntomas como fiebre, vómito con sangre y problemas gastrointestinales, razón por las que sus seres queridos pidieron donaciones de sangre.

No obstante, las complicaciones de esta enfermedad llevaron a que Camilo muriera en la madrugada del 4 de enero luego de que le dieran tres paros cardiorrespiratorios, lo cual devastó a sus fanáticos.

"No puede ser, qué noticia tan triste, que Dios te reciba en su reino", "Aún no creo esto Cami", "La vida cambia en un abrir y cerrar de ojos hace una semana te vi y hoy me entero de esa noticia", "Siempre estarás en nuestros corazones", "Cami, fuiste una persona excepcional. Gracias por compartir conmigo, es increíble que no estés", fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Cabe destacar que el creador de contenido estaba tomando fuerza en redes sociales gracias a sus videos de humor y gastronomía, de la cual era un apasionado.