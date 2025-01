Murió The Vivienne, la primera ganadora de RuPaul's Drag Race a los 32 años

Entre el 4 y el 5 de diciembre falleció el artista y activista de los derechos LGBTIQ+ James Lee Williams, más conocido como The Vivienne, una drag reconocida a nivel internacional debido a su participación y triunfo en un famoso programa en Reino Unido.

En el 2019 ganó la primera temporada de RuPaul's Drag Race y con esto se convirtió en un ícono y un referente de este arte, debido a esto tenía a muchas personas pendientes de su personaje y de él, quienes ahora han manifestado su luto por el fallecimiento.

The Vivienne tenía tan solo 32 años y sus más de 600 mil seguidores no pueden creer que el hecho sea real. Su muerte fue confirmada por su representante Simon Jones a través de un comunicado en el que también resaltaron todas sus cualidades.

En el texto explican que el artista era una persona “increíblemente amada, afectuosa y asombrosa”, adicionalmente, dicen que su familia lamenta profundamente la situación y están desconsolados por su pérdida. A pesar de todo, están bastante orgullosos de lo que pudo lograr y la huella que dejó tanto en su profesión como de manera personal.

La familia de The Vivianne tomó una decisión radical tras su muerte

Lo cierto es que con tantos usuarios de Internet y otras figuras públicas pendientes de lo sucedido hay muchas preguntas acerca de las causas de la muerte y otros detalles que podrían salir a la luz con el paso de los días, sin embargo, la familia del artista tomó una radical decisión.

En su comunicado aseguran que necesitan privacidad para enfrentar este duro momento, por eso piden tiempo y tranquilidad para llorar. De la misma forma, confirman que no publicarán nada más sobre el fallecimiento, por lo que las causas y otros pormenores seguirán siendo un misterio.

Un dato interesante sobre la elección de su nombre drag es que tomó la inspiración de la reconocida diseñadora de modas Vivienne Westwood. Adicionalmente, participó no solo en RuPaul's Drag Race, sino también en otros formatos, como el All Stars, donde a pesar de no ganar sí llamó toda la atención o la producción Dancing on Ice 2023.

La cuenta de Instagram del programa que ganó ya hizo una publicación lamentando su muerte en la que se puede leer: “Estamos profundamente entristecidos al enterarnos de la muerte de The Vivienne. Su talento, humor y dedicación al arte de la drag fue una inspiración”.

Allí continúa: “La extrañaremos, pero su legado seguirá viviendo como un faro de creatividad y autenticidad, encarnó lo que significa ser una verdadera campeona. Nuestros corazones están con su familia y fans durante este momento difícil”, finaliza.