¿Cómo murió la influenciadora Carol Acosta, más conocida como ‘Killadamente’?

El mundo de las redes sociales está completamente conmocionado tras el anuncio de la muerte de Carol Acosta, más conocida en internet como ‘Killadamente’ una creadora de contenido que se hizo famosa por ser body positive y por su trabajo por las mujeres curvy.

En su cuenta de Instagram la mujer ya acumulaba más de seis millones de personas que han quedado completamente en shock tras el anuncio, pues fue de manera repentina y nadie pensaba que le podría suceder algo de este tipo.

Muchos ya han dejado sus mensajes de pésame y lamentan su partida, adicionalmente esperan que la familia de más detalles de lo sucedido con la joven durante sus últimos momentos de vida, ya que parece que estaba en un restaurante cuando sucedió.

De qué murió Killadamente

Acosta estaba comiendo cuando se ahogó y posteriormente “tuvo un ataque” según lo comentó su hermana Kathyan, con esto, al parecer, se refiere a un paro cardiorrespiratorio que finalmente fue lo que causó el deceso.

Los médicos habrían llegado al lugar con la intención de salvarle la vida, pero, a pesar de los esfuerzos no lograron hacerlo y por esto la creadora de contenido habría fallecido poco tiempo después. Vale la pena mencionar que fueron sus familiares quienes confirmaron la noticia.

Últimas publicaciones de Killadamente

El pasado 2 de enero Carol Acosta compartió su último video en Instagram, allí está diciendo que siempre pensó que Dios tenía a sus favoritos porque “hay gente que come y no engorda”, pero la realidad es que se admiró a ella misma y no dudó al llenarse de halagos por su belleza y figura.

El 31 de diciembre también compartió su look para recibir el 2025 y lo cierto es que recibió muchos halagos por la manera en la que se veía y, sin duda, también por su arrolladora personalidad, que siempre la caracterizó.

De la misma forma, la mujer tenía tres publicaciones ancladas en su feed de Instagram, en la primera aparece dando a luz a su primer hijo en el 2020, mientras que también hay una foto de su segundo parto en el 2022.

Los internautas continúan asegurando que no pueden creer lo sucedido y esperan que sus hijos puedan encontrar en sus redes sociales consuelo y algunos recuerdos de su mamá, pues los dos son muy pequeños todavía.