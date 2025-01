Actor de 'El señor de los cielos' se declaró en bancarrota tras luchar contra agresivo cáncer

Las festividades navideñas y de inicio de año suelen estar cargadas de alegría y un sentimiento de unión, que envuelven a las personas en un espíritu de esperanza y armonía. Sin embargo, hay quienes enfrentan desafíos personales, pérdidas o incertidumbres que los llevan a reflexionar sobre sus vivencias y aprendizajes.

Actor venció el cáncer

Este ha sido el caso de Carlos Torres, un actor mexicano recordado especialmente por sus papeles en ‘El Señor de los Cielos’, ‘La Doña’, ‘La hija del jardinero’, entre otros, quien el pasado 24 de diciembre se sinceró sobre lo que ha sido su lucha tras haber sido diagnosticado con cáncer próstata en agosto de 2023. Con un emotivo video, reveló los detalles de su diagnóstico, tratamiento y los aprendizajes que todo esto le dejó a nivel personal y espiritual.

“Hola, soy un sobreviviente de cáncer. Hace año y medio me diagnosticaron cáncer de próstata, y desde entonces mi vida se está transformando. Primero me operaron y el doctor me dijo que sacaron de mi cuerpo un monstruo enorme y el más agresivo”, empezó diciendo y explicó que se sometió a una dieta muy estricta en la que le prohibieron el dulce y comidas rápidas que incluso ahora vetadas por completo.

En su grabación también explica que ya terminó un tratamiento de 37 radioterapia y que en su proceso de recuperación siente que se está transformando.

“Más allá de lo que los médicos están haciendo, siento que el milagro, la magia está sucediendo en mi mente, esta enfermedad me ha despertado una nueva conciencia, todos los días pienso en la muerte. El primer día fue cuando el doctor me confirmó el diagnóstico, al escucharlo me asusté y no paré de llorar en varios días, a partir de ahí cuando pienso en la muerte lo hago en paz”.

Carlos Torres se declaró en quiebra tras luchar contra un cáncer

Continuó relatando que su diagnóstico no solo fue un reto que afrontó de forma física, sino que también sintió afectado “su espíritu” y llegó a creer que su vida ya no tenía sentido, pues la desesperación se apoderó de él.

“Quise culpar al mundo, exigí que los demás se hicieran cargo de mí como si fuera un niño desvalido, exigí compañía, cuidados, visitas, muestras de amor. Pareciera que el mundo se puso de acuerdo para olvidarse de mí. Hoy esa exigencia me parece exagerada”.

Además de la crisis emocional que afrontó y que representó un desafío para su salud mental, su situación financiera se vio gravemente afectada: "Mi vida económica se fue a la bancarrota, mis afectos se escondieron, muchos me dieron la espalda cuando estuve más vulnerable, yo sé que nadie, por más que los obligue, está para salvarme, mi deber es aportarle a mi vida la mayor cantidad de bondad para nutrirme de amor, nadie es responsable”.