La familia Montaner se ha convertido en una figura del entretenimiento en Latinoamérica, al punto de que han llevado parte de su vida a un reality show que se ha vuelto muy popular, no obstante, sorprendieron a sus fanáticos al dar a conocer que murió uno de sus seres queridos.

Falleció un miembro de la familia Montaner

Por medio de un mensaje en X, Ricardo Montaner dio a conocer la lamentable noticia de que uno de los integrantes de su familia falleció el pasado 4 de enero de 2025, pocos días después de que se celebrara el inicio de un nuevo año.

"Escribo esto, en estado de shock. Estamos profundamente tristes y sorprendidos, hoy ha partido Rodolfo Rodríguez Miranda, mi cuñado y hermano mayor de mi amada esposa. Él fue quien me sacó de abajo… Yo era un cantante zuliano, ilusionado con ser alguien en la música, él me convirtió en el artista que quería ser, toda Venezuela y luego el continente, me conocieron después de grabar para su sello", escribió el cantante, quien se mostró bastante afectado ante este hecho.

Cabe destacar que Ricardo Montaner no dio a conocer las causas del fallecimiento de su familiar, no obstante, las cuentas en redes sociales de las compañías que lideraba mencionaron que fue de manera inesperada y que ocurrió mientras que estaba en compañía de su esposa, hijas y nieto.

Sumado a esto, el intérprete de 'Me va a extrañar' mencionó: "Su más importante contribución a mi vida, como le dije siempre, fue su hermosa hermana a quien amo profundamente, la madre de mis hijos, mi compañera de vida, Gracias por eso Rodo, gracias por Marlene y por todo, gracias por creer en mí y por apostar a mi futuro. Aún no caigo en lo que estamos viviendo como familia, vamos en un avión rumbo al encuentro con Mila y mis sobrinas, completamente en shock. Estamos rotos".

"Su aporte a la música en Venezuela, es infinito, sin duda, fue el padre de la generación musical de los 80’s. También el líder del circuito de radio mas grande. Tristeza profunda", finalizó el artista, quien buscó que se reconociera el aporte que tuvo su cuñado en esta industria y en su carrera.

Los fanáticos del cantante no se hicieron esperar y le dejaron varios comentarios de apoyo y pésame tanto a él como a su familia. A su vez, aplaudieron las emotivas palabras que le envió a su cuñado.